В Хельсинки экстренно приземлился самолет из Франкфурта в Токио

ХЕЛЬСИНКИ, 10 дек - РИА Новости. Самолет японского перевозчика Japan Airlines JL408 во вторник ночью совершил экстренную посадку в аэропорту Хельсинки-Вантаа, следует из расписания табло финского аэропорта.
"Рейс JL 408 из Франкфурта приземлился Вантаа в 00.45. В 01.35 рейс продолжил полет в Токио", - следует из расписания табло.
По данным портала Flightradar24, рейс выполняется на самолете Boeing787-9 Dreamliner в аэропорт Токио-Нарита. По данным на 10.40 мск, самолет находился в воздушном пространстве Амурской области России.
РИА Новости пока не располагают комментарием перевозчика.