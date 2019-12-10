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В Хельсинки экстренно приземлился самолет из Франкфурта в Токио
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РИА Новости

В Хельсинки экстренно приземлился самолет из Франкфурта в Токио

11:12 10.12.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 10 дек - РИА Новости. Самолет японского перевозчика Japan Airlines JL408 во вторник ночью совершил экстренную посадку в аэропорту Хельсинки-Вантаа, следует из расписания табло финского аэропорта.
"Рейс JL 408 из Франкфурта приземлился Вантаа в 00.45. В 01.35 рейс продолжил полет в Токио", - следует из расписания табло.
По данным портала Flightradar24, рейс выполняется на самолете Boeing787-9 Dreamliner в аэропорт Токио-Нарита. По данным на 10.40 мск, самолет находился в воздушном пространстве Амурской области России.
РИА Новости пока не располагают комментарием перевозчика.
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Japan AirlinesФранкфурт-на-МайнеХельсинкиТокиоВ мире
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