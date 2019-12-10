В России заблокировали свыше 50 тысяч сайтов с пропагандой терроризма

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Свыше 50 тысяч интернет-страниц, пропагандировавших терроризм, заблокированы в России в 2019 году, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК в Москве.
По его словам, эффективное взаимодействие Роскомнадзора и правоохранительных органов "позволило повысить уровень защиты информационного пространства, пресечь распространение информации, пропагандирующей деятельность международных террористических организаций, на более чем 50 тысячах интернет-страницах".