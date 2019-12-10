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В России заблокировали свыше 50 тысяч сайтов с пропагандой терроризма
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РИА Новости

В России заблокировали свыше 50 тысяч сайтов с пропагандой терроризма

11:12 10.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДиректор ФСБ РФ Александр Бортников
Директор ФСБ РФ Александр Бортников
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Директор ФСБ РФ Александр Бортников . Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Свыше 50 тысяч интернет-страниц, пропагандировавших терроризм, заблокированы в России в 2019 году, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК в Москве.
По его словам, эффективное взаимодействие Роскомнадзора и правоохранительных органов "позволило повысить уровень защиты информационного пространства, пресечь распространение информации, пропагандирующей деятельность международных террористических организаций, на более чем 50 тысячах интернет-страницах".
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
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РоскомнадзорНациональный антитеррористический комитет РФФСБ РФАлександр БортниковРоссияБезопасность
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