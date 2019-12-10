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ДНР готова провести обмен пленными с Киевом до конца года
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РИА Новости

ДНР готова провести обмен пленными с Киевом до конца года

11:11 10.12.2019 (обновлено: 11:43 10.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий МельниковОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной
© РИА Новости / Валерий Мельников
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила о готовности ополченцев провести обмен пленными с Киевом до конца 2019 года, все зависит от решения властей Украины.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии – завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике, в частности, говорится об обеспечении обмена удерживаемыми в Донбассе "всех на всех" до конца года.
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"Мы к этому процессу готовы, и опять же все будет зависеть от украинской стороны. Со своей стороны мы также остаемся при том мнении, что люди должны быть полностью процессуально очищены, чтобы не было никаких уголовных преследований, также что людям должны быть возвращены документы... Все теперь полностью зависит от украинской стороны, как они быстро приготовятся... И у нас есть все шансы провести обмен до Нового года. Мы со своей стороны сделали для этого все", - сказала Морозова журналистам.
Омбудсмен ДНР отметила, что на данный момент формула обмена пленными между Донецком и Киевом составляет "53 на 88".
"На данный момент мы украинской стороне подтвердили 53 человека и мы требуем 88 наших сторонников... Украинская сторона хотела закрепить конкретную цифру, мы настояли на том, что зачем мы будем сейчас закреплять цифры, если у нас сейчас работа продолжается... Это не окончательные цифры. Хочу подчеркнуть - я искренне надеюсь на то, что работа будет продолжаться. Следующее заседание будет 18 числа (декабря - ред.), и до 18 числа мы можем сделать огромную работу", - добавила Морозова.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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"Нормандский" саммит в ПарижеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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