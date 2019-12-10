ДНР готова провести обмен пленными с Киевом до конца года

ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила о готовности ополченцев провести обмен пленными с Киевом до конца 2019 года, все зависит от решения властей Украины.

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии – завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике, в частности, говорится об обеспечении обмена удерживаемыми в Донбассе "всех на всех" до конца года.

"Мы к этому процессу готовы, и опять же все будет зависеть от украинской стороны. Со своей стороны мы также остаемся при том мнении, что люди должны быть полностью процессуально очищены, чтобы не было никаких уголовных преследований, также что людям должны быть возвращены документы... Все теперь полностью зависит от украинской стороны, как они быстро приготовятся... И у нас есть все шансы провести обмен до Нового года. Мы со своей стороны сделали для этого все", - сказала Морозова журналистам.

Омбудсмен ДНР отметила, что на данный момент формула обмена пленными между Донецком и Киевом составляет "53 на 88".

"На данный момент мы украинской стороне подтвердили 53 человека и мы требуем 88 наших сторонников... Украинская сторона хотела закрепить конкретную цифру, мы настояли на том, что зачем мы будем сейчас закреплять цифры, если у нас сейчас работа продолжается... Это не окончательные цифры. Хочу подчеркнуть - я искренне надеюсь на то, что работа будет продолжаться. Следующее заседание будет 18 числа (декабря - ред.), и до 18 числа мы можем сделать огромную работу", - добавила Морозова.