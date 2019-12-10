В ОНФ оценили методику Минтранса по установке камер на дорогах

"Данные рекомендации не приведут к изменению печальной статистики. Даже сейчас в крупных городах на пешеходов наезжают зачастую сами местные водители, которые ездят по этим дорогам ежедневно, но расположения камер не знают. Тем более они не станут искать их в интернете. Опасность совершения ДТП, наездов на пешеходов останется высокой, так как данная методика носит рекомендательный характер", - цитирует пресс-служба ОНФ слова Васильева.