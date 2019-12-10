В ОНФ оценили методику Минтранса по установке камер на дорогах

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Разработанная Минтрансом методика установки камер на дорогах не приведет к сокращению дорожно-транспортных происшествий, считает координатор проекта Общероссийского народного фронта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", депутат Госдумы Александр Васильев.
Согласно методике, которую разработал Минтранс и утвердило правительство, ГИБДД не сможет штрафовать водителей, используя данные дорожных камер, координаты которых не размещены в сети в публичном доступе, сообщили в пресс-службе ОНФ. При этом в крупных городах, где установлено более 100 камер фиксации, предупреждать водителей о камерах знаками не нужно.
"Данные рекомендации не приведут к изменению печальной статистики. Даже сейчас в крупных городах на пешеходов наезжают зачастую сами местные водители, которые ездят по этим дорогам ежедневно, но расположения камер не знают. Тем более они не станут искать их в интернете. Опасность совершения ДТП, наездов на пешеходов останется высокой, так как данная методика носит рекомендательный характер", - цитирует пресс-служба ОНФ слова Васильева.
Депутат отметил, что Народный фронт продолжает выступать за то, чтобы каждое место фиксации нарушений было обозначено знаком с предупреждающей табличкой и разметкой. Он напомнил, что готовится соответствующий законопроект.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета в июне 2019 года заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.