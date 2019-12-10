РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T11:35+0300
https://ria.ru/20191210/1562200127.html
В России разоблачили 78 ячеек террористов с начала года
https://cdn24.img.ria.ru/images/155159/44/1551594492_0:0:3250:1828_1036x0_80_0_0_e698c5277620cbd5fa8f14b047bbc139.jpg
РИА Новости

В России разоблачили 78 ячеек террористов с начала года

11:10 10.12.2019 (обновлено: 11:35 10.12.2019)
210
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Спецслужбы с начала года разоблачили в России 78 ячеек международных террористов и пресекли все попытки терактов, сообщил во вторник глава ФСБ Александр Бортников.
"Пресечена деятельность 78 законспирированных ячеек международных террористических организаций, члены которых планировали теракты на объектах социальной сферы, нападения на сотрудников правоохранительных органов и иные преступления террористической направленности", - заявил генерал на заседании Национального антитеррористического комитета.
Сотрудники ФСБ РФ
5 ноября, 16:00
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2019 году
По его словам, скоординированная работа силовиков позволила "предотвратить подавляющее большинство террористических проявлений и не допустить совершения терактов".
К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
Согласно данным, обнародованным НАК, в текущем году в России предотвращено 50 преступлений террористической направленности.
1110000
Обсудить 0
ФСБ РФАлександр БортниковРоссияБезопасность
Рекомендуем
Директор ФСБ РФ Александр Бортников
В России заблокировали свыше 50 тысяч сайтов с пропагандой терроризма
Операция по задержанию подозреваемых в финансировании терроризма
В ФСБ заявили о снижении числа преступлений, связанных с терроризмом
Операция ФСБ России
В России уничтожили девять главарей террористов с начала года
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Бортников рассказал о блокировке активов причастных к терроризму
Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников
Бортников сообщил о ликвидации 83 подпольных оружейных мастерских
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной
ДНР готова провести обмен пленными с Киевом до конца года
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Бортников рассказал о попытках дестабилизировать ситуацию в Крыму
Комплекс автофиксации нарушений ПДД
В ОНФ оценили методику Минтранса по установке камер на дорогах
Подозреваемый в зале суда
В России за 1,5 года более тысячи человек осуждены за похищения людей
Программирование
В России за три года в три раза выросла IT-преступность, заявили в МВД
Татьяна Москалькова
Москалькова открыла новое здание аппарата омбудсмена
Здание Государственной Думы в Москве
В Госдуму внесли законопроект о присяге для сотрудников Росгвардии
Сотрудники правоохранительных органов Японии
В Японии совершили покушение на бывшего министра обороны
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом
Корабли ВМФ РФ на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте
Корабли Балтфлота прибыли в Индию для участия в военных учениях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место среди самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
Лента новостейМолния