В России разоблачили 78 ячеек террористов с начала года

"Пресечена деятельность 78 законспирированных ячеек международных террористических организаций, члены которых планировали теракты на объектах социальной сферы, нападения на сотрудников правоохранительных органов и иные преступления террористической направленности", - заявил генерал на заседании Национального антитеррористического комитета.

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2019 году

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2019 году

По его словам, скоординированная работа силовиков позволила "предотвратить подавляющее большинство террористических проявлений и не допустить совершения терактов".

К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.