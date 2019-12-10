В России разоблачили 78 ячеек террористов с начала года

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Спецслужбы с начала года разоблачили в России 78 ячеек международных террористов и пресекли все попытки терактов, сообщил во вторник глава ФСБ Александр Бортников.
"Пресечена деятельность 78 законспирированных ячеек международных террористических организаций, члены которых планировали теракты на объектах социальной сферы, нападения на сотрудников правоохранительных органов и иные преступления террористической направленности", - заявил генерал на заседании Национального антитеррористического комитета.
По его словам, скоординированная работа силовиков позволила "предотвратить подавляющее большинство террористических проявлений и не допустить совершения терактов".
К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
Согласно данным, обнародованным НАК, в текущем году в России предотвращено 50 преступлений террористической направленности.