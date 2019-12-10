В Москве проводят проверку трех судов после сообщений о "минировании"

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Три районных суда Москвы получили во вторник сообщения о "минировании", в зданиях проходят проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Сообщения получили Коптевский, Головинский и Замоскворецкий суды", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о поступлении аналогичных угроз в адрес 25 станций московского метро.
Волна "минирований" судов Москвы и Петербурга длился уже вторую неделю. Практически каждый день разные суды получают письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.
9 декабря, 12:56Все здания Эрмитажа проверили из-за сообщений о "минировании"