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В Москве проводят проверку трех судов после сообщений о "минировании"
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РИА Новости

В Москве проводят проверку трех судов после сообщений о "минировании"

10:59 10.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Три районных суда Москвы получили во вторник сообщения о "минировании", в зданиях проходят проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Сообщения получили Коптевский, Головинский и Замоскворецкий суды", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о поступлении аналогичных угроз в адрес 25 станций московского метро.
Волна "минирований" судов Москвы и Петербурга длился уже вторую неделю. Практически каждый день разные суды получают письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.
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