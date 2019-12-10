В Москве проводят проверку трех судов после сообщений о "минировании"

Волна "минирований" судов Москвы и Петербурга длился уже вторую неделю. Практически каждый день разные суды получают письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.