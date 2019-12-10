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В Крыму прокомментировали новую резолюцию ООН по полуострову
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РИА Новости

В Крыму прокомментировали новую резолюцию ООН по полуострову

10:50 10.12.2019 (обновлено: 11:29 10.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Резолюция Генассамблеи ООН по "проблеме милитаризации" Крыма абсурдна по сути, заявил РИА Новости председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан республики Альберт Кангиев.
"Это все абсурдные суждения. Разоружать полуостров никто не будет, потому что Россия должна защищать себя и свои законные территории", — сказал он.
В здании Государственной Думы РФ
Вчера, 10:11
В Госдуме предложили открыть галерею с резолюциями ГА ООН по Крыму
Собеседник агентства также отметил, что мировая общественность поступательно меняет мнение по отношению к Крыму.
"В один момент этого произойти не может. Показательно то, что эволюционные процессы в действии", — подчеркнул Кангиев.
Накануне Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по "проблеме милитаризации" Крыма, а также части Черного и Азовского морей. В документе требуют от России вывести войска с полуострова, а представителям международных организаций рекомендуют воздержаться от поездок в Крым без согласования с украинскими властями.
За резолюцию проголосовали 63 государства (на три меньше, чем в прошлом году), 19 выступили против, 66 воздержались.
В прошлом году Генассамблея приняла такую же резолюцию. Как отмечали в российском МИД, подобные инициативы используются как лишний рычаг давления на Москву и показывают, что против нее идет "зашоренная кампания".
Екатерина Алтабаева
Вчера, 09:35
Сенатор объяснила, почему "нормандская четверка" не обсуждала Крым
1846045530
Обсудить 17
Генеральная Ассамблея ООНВладимир ПутинКрымСевастопольООНВ мире
Популярные комментарии
Я давно уже задумываюсь, а не абсурдна ли сама ООН? Что, а главное, как она может принять разумное решение, не основываясь на РЕАЛЬНОСТИ, а только на непонятных суждениях тех или иных СМИ? Ну, вот случай с Крымом? ТАк вы сначала направьте ВСЕ свои делегации от ООН на место (кстати, если кто не знает - в Крыму не стреляют, можно ехать, это не зона боевых действий), сделайте СВОИ выводы о ситуации, а потом голосуйте и принимайте резолюции. Только так это может работать. А такая ООН - чисто фикция, пожиратель денег, ничего более.
10 декабря, 11:19
Von Stirliz
8810103
что WADA,что ООН--это всё звенья одной цепи,слишком мягко Россия к ним относится,ООН так это международное ПАСЕ,толку от него мало.
10 декабря, 12:39
александр калабанов
3520003
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