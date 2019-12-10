В Крыму прокомментировали новую резолюцию ООН по полуострову

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Резолюция Резолюция Генассамблеи ООН по "проблеме милитаризации" Крыма абсурдна по сути, заявил РИА Новости председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан республики Альберт Кангиев.

"Это все абсурдные суждения. Разоружать полуостров никто не будет, потому что Россия должна защищать себя и свои законные территории", — сказал он.

Собеседник агентства также отметил, что мировая общественность поступательно меняет мнение по отношению к Крыму.

"В один момент этого произойти не может. Показательно то, что эволюционные процессы в действии", — подчеркнул Кангиев.

Накануне Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по "проблеме милитаризации" Крыма, а также части Черного и Азовского морей. В документе требуют от России вывести войска с полуострова, а представителям международных организаций рекомендуют воздержаться от поездок в Крым без согласования с украинскими властями.

За резолюцию проголосовали 63 государства (на три меньше, чем в прошлом году), 19 выступили против, 66 воздержались.