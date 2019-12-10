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Дутерте решил не продлевать военное положение в провинции Минданао
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РИА Новости

Дутерте решил не продлевать военное положение в провинции Минданао

10:48 10.12.2019 (обновлено: 11:09 10.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Филиппины Родриго Дутерте
Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте решил не продлевать военное положение в южной провинции Минданао, где два года назад в боях между армией и исламистами погибли 160 военных, сообщает газета Philippine Star со ссылкой на представителя президента Сальвадора Панело.
Военное положение в провинции Минданао продлевали три раза, в последний - по декабрь 2019 года.
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"Это военное положение - это ничто. Это вздор. Только глупый президент будет использовать это. Это слово слишком часто употребляют, военное положение и... его практику", - заявил президент.
В мае 2017 года президент Филиппин Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ (террористическая организация "Исламское государство")* группировкой "Мауте". Основным местом боевых действий стал город Марави. В боях с исламистами правительственные силы Филиппин потеряли более 160 военных, свыше 1,7 тысячи получили ранения, ликвидированы более 800 боевиков.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Филиппинский президент Родриго Дутерте во время пресс-конференции в Маниле. 2 августа 2017
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