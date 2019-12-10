Дутерте решил не продлевать военное положение в провинции Минданао

Военное положение в провинции Минданао продлевали три раза, в последний - по декабрь 2019 года.

"Это военное положение - это ничто. Это вздор. Только глупый президент будет использовать это. Это слово слишком часто употребляют, военное положение и... его практику", - заявил президент.