Дутерте решил не продлевать военное положение в провинции Минданао

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте решил не продлевать военное положение в южной провинции Минданао, где два года назад в боях между армией и исламистами погибли 160 военных, сообщает газета Philippine Star со ссылкой на представителя президента Сальвадора Панело.
Военное положение в провинции Минданао продлевали три раза, в последний - по декабрь 2019 года.
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"Это военное положение - это ничто. Это вздор. Только глупый президент будет использовать это. Это слово слишком часто употребляют, военное положение и... его практику", - заявил президент.
В мае 2017 года президент Филиппин Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ (террористическая организация "Исламское государство")* группировкой "Мауте". Основным местом боевых действий стал город Марави. В боях с исламистами правительственные силы Филиппин потеряли более 160 военных, свыше 1,7 тысячи получили ранения, ликвидированы более 800 боевиков.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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