В Госдуму внесли законопроект о присяге для сотрудников Росгвардии

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Александр Хинштейн внесли в Госдуму законопроект о введении присяги для сотрудников Росгвардии и порядке ее принесения, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" и статью 44 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации".

Как отмечают депутаты в пояснительной записке, по действующему законодательству в госорганах, где предусмотрена военная и правоохранительная служба, военнослужащие приносят военную присягу, а лица, имеющие классные чины - присягу. Отмечается, что порядок приведения к присяге и ее текст для лиц устанавливается "отраслевыми" федеральными законами (МВД, ФСИН, ФТС, ФПС МЧС, ФССП). Кроме того, присягу также приносят судьи, прокуроры и сотрудники СК РФ.

"Аналогичный порядок принятия присяги и текст присяги должен быть установлен и для сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции", - отмечают депутаты.