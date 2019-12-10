Рабочая группа РТК обсуждает вопрос о четырехдневной рабочей неделе

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Рабочая группы обсуждает вопрос о введении четырехдневной рабочей недели на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, рассказал РИА Новости председатель Рабочая группы обсуждает вопрос о введении четырехдневной рабочей недели на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, рассказал РИА Новости председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Ранее проведение консультаций по введению в перспективе четырехдневной рабочей недели вошло в Единый план первоочередных мероприятий РТК на II полугодие 2019 года. Согласно плану, рассмотрение материалов в рабочих группах РТК было намечено на ноябрь.

"Ведутся консультации, ведутся переговоры... Да, да, есть рабочая группа, там представители всех трех сторон обсуждают эту проблему", - сказал он, отвечая на вопрос о том, ведется ли обсуждение вопроса о введении четырехдневной рабочей недели на площадке РТК.

Шмаков отметил, что в обсуждении данного вопроса нужно находить такие решения, с которыми будут согласны представители всех трех сторон социального партнерства.