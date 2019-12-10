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Рабочая группа РТК обсуждает вопрос о четырехдневной рабочей неделе
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РИА Новости

Рабочая группа РТК обсуждает вопрос о четырехдневной рабочей неделе

10:42 10.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудник в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Рабочая группы обсуждает вопрос о введении четырехдневной рабочей недели на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, рассказал РИА Новости председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
Ранее проведение консультаций по введению в перспективе четырехдневной рабочей недели вошло в Единый план первоочередных мероприятий РТК на II полугодие 2019 года. Согласно плану, рассмотрение материалов в рабочих группах РТК было намечено на ноябрь.
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"Ведутся консультации, ведутся переговоры... Да, да, есть рабочая группа, там представители всех трех сторон обсуждают эту проблему", - сказал он, отвечая на вопрос о том, ведется ли обсуждение вопроса о введении четырехдневной рабочей недели на площадке РТК.
Шмаков отметил, что в обсуждении данного вопроса нужно находить такие решения, с которыми будут согласны представители всех трех сторон социального партнерства.
В секретариате РТК РИА Новости также сообщили, что в ноябре из-за загруженности рабочих групп вопрос не был рассмотрен. "В перспективе дата консультаций будет определена с учетом готовности социальных партнеров", - добавили в секретариате.
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Михаил ШмаковФедерация независимых профсоюзов РоссииРоссияОбщество
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