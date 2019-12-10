СМИ сообщили о подорожании авиабилетов в 2020 году

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В 2020 году стоимость авиабилетов продолжит расти, пишут "Известия" со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
По информации издания, убытки российских авиаперевозчиков за девять месяцев текущего года составили 9,7 миллиарда рублей. Согласно оценке АЭВТ, потери авиакомпаний за год составят примерно 40 миллиардов рублей против 51,7 в 2018-м.
Представители билетных сервисов подтвердили "Известиям", что в первом квартале 2020 года цены вырастут по сравнению с аналогичным периодом нынешнего года. Так, средний чек при перелете экономклассом на внутренних направлениях на январь – март увеличился на 6,5% (до 12 231 рубля), на зарубежных — на 5% (до 26 353 рублей), рассказали в "Туту.ру". Средняя цена авиабилетов momondo.ru по России увеличилась на 13%, за рубеж — на 3,3%.
С января по сентябрь у компаний существенно выросли траты на аэропортовое обслуживание, оплату труда, обязательное страхование, аренду и лизинг судов, а также общие затраты на авиатопливо, следует из данных АЭВТ.
Одна из мер поддержки авиакомпаний в условиях повышения цен на топливо — демпфер на керосин, вступивший в действие 1 августа. Однако представители ассоциации отметили недостаточную эффективность этого механизма.