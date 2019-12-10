Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Накануне аналогичные угрозы получили 22 объекта с массовым пребыванием людей: шесть торговых центров, 13 школ, два суда и храм Христа Спасителя.
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Метрополитен работает в штатном режиме, проводятся проверки. Собеседник пока не уточнил, на каких ветках расположены станции.
Волна "минирований" в Москве и Санкт-Петербурге длится уже вторую неделю. Практически каждый день разные суды получают письма с одинаковым содержанием — якобы в здании заложена взрывчатка. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных веществ.
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