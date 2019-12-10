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В ЕАО учеников школ эвакуировали в мороз без верхней одежды
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РИА Новости

В ЕАО учеников школ эвакуировали в мороз без верхней одежды

10:30 10.12.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 10 дек - РИА Новости. Прокуратура Еврейской автономной области проводит проверку обстоятельств эвакуации детей из двух школ после сообщений о "минировании" - учеников в мороз вывели на улицу без верхней одежды, информирует прокуратура региона.
В эти дни в ЕАО температура воздуха днем составляет 10-15 градусов мороза, ночью и утром - от 16 до 22 ниже ноля.
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Как сообщает прокуратура, в понедельник в полицию и МЧС поступили несколько сообщений о том, что в нескольких школах колледже культуры и медицинском колледже заложены взрывные устройства. Во все учреждения прибыли сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. Здания осмотрели, взрывчатых веществ не нашли.
"Надзорным ведомством организовано проведение проверки соблюдения требований законодательства при эвакуации несовершеннолетних в связи с тем, что во время эвакуации в двух школах города детей вывели на улицу без верхней одежды, не обеспечив их нахождение на безопасном расстоянии от школ", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что полиция возбудила уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры". Прокуратура признала возбуждение дела законным и обоснованным.
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