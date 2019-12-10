В ЕАО учеников школ эвакуировали в мороз без верхней одежды

"Надзорным ведомством организовано проведение проверки соблюдения требований законодательства при эвакуации несовершеннолетних в связи с тем, что во время эвакуации в двух школах города детей вывели на улицу без верхней одежды, не обеспечив их нахождение на безопасном расстоянии от школ", - говорится в сообщении.