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Борисов раскритиковал Минфин и Минэкономразвития за бюрократию
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РИА Новости

Борисов раскритиковал Минфин и Минэкономразвития за бюрократию

10:23 10.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономразвития и ВЭБе при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
"Я обращаюсь к своим коллегам из Минэкономразвития и Минфина. Они здесь сидят. Вы должны осмыслить это все: написание инвестиционных правил по полгода это вещь хорошая. Решение набсовета ВЭБа, требующее процедуры, это тоже вещь необходимая и хорошая, но все это - время", - сказал он на проходящей в Москве конференции "Электроника в России: будущее отрасли".
"Здесь нельзя с такими бюрократическим подходами подходить и тратить время на бюрократические процедуры. Это никуда не годится", - добавил Борисов.
Вице-премьер напомнил, что решение об инвестировании государством в воссоздание микроэлектронной промышленности было принято на совещании в апреле 2018 года, но из-за бюрократии процесс затягивается.
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"Я очень недоволен в том числе и своей работой. Я мог бы и больше сделать за полтора года с совещания 2018 года, очень много бюрократии. Сегодня у нас декабрь, и только есть надежда, что первые деньги в развитие проекта реанимации "Ангстрема" пойдут. Ещё где-то год мы теряем время", - отметил он.
Ранее сообщалось, что Министерство торговли США в сентябре 2016 года внесло "Ангстрем-Т" в санкционный список.
Недавно арбитражный суд Москвы признал банкротом подконтрольный госкорпорации "ВЭБ.РФ" зеленоградский завод "Ангстрем-Т", производящий микроэлектронику, и открыл на нем процедуру конкурсного производства.
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