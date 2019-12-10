Борисов раскритиковал Минфин и Минэкономразвития за бюрократию

"Я обращаюсь к своим коллегам из Минэкономразвития и Минфина. Они здесь сидят. Вы должны осмыслить это все: написание инвестиционных правил по полгода это вещь хорошая. Решение набсовета ВЭБа, требующее процедуры, это тоже вещь необходимая и хорошая, но все это - время", - сказал он на проходящей в Москве конференции "Электроника в России: будущее отрасли".

"Я очень недоволен в том числе и своей работой. Я мог бы и больше сделать за полтора года с совещания 2018 года, очень много бюрократии. Сегодня у нас декабрь, и только есть надежда, что первые деньги в развитие проекта реанимации "Ангстрема" пойдут. Ещё где-то год мы теряем время", - отметил он.