Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник.

"Украина до "нормандского формата" - это был дикобраз, который ощетинился иголками в нашу сторону. После встречи "нормандской четверки" эти иголки притупились. Да, они все ещё торчат, но агрессия стала чуть-чуть слабее. Сейчас нам нужно развивать эту тенденцию как можно динамичней", - сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, встречу в Париже можно будет назвать исторической, если официальный Киев найдет в себе силы и смелость соблюдать Минские соглашения.

"Вот уже договорились о том, что пленные вернутся домой до 31 декабря, отведут войска от линии соприкосновения в Донбассе - это настоящая дорожная карта по урегулированию определенных конфликтных ситуаций между Украиной и Россией", - подчеркнул российский депутат.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.