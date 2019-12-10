В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Свердловский областной суд во вторник приговорил к 8 годам колонии и штрафу бывшего судью Арбитражного суда Олега Гаврюшина по делу о взятке в размере 14 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

По версии следствия, в 2018 году Гаврюшин намеревался получить вознаграждение за вынесение судебного решения в пользу истца по рассматриваемому им делу об обжаловании решения налогового органа. В качестве посредника судья привлек своего сына, который возле здания Арбитражного суда в Екатеринбурге уже после оглашения положительного для истца решения получил 14 миллионов рублей, считает следствие.

Во время передачи денег посредник был задержан сотрудниками регионального УФСБ, впоследствии он был приговорен к 7,5 годам колонии строгого режима, поясняли ранее в СК РФ.

"Восемь лет строгого режима со штрафом в размере 14 миллионов рублей", – сказала собеседница агентства.