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В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку
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РИА Новости

В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

10:06 10.12.2019 (обновлено: 13:45 10.12.2019)
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© Фото : Яромир Романов / Znak.comБывший судья Арбитражного суда Олег Гаврюшин
Бывший судья Арбитражного суда Олег Гаврюшин
© Фото : Яромир Романов / Znak.com
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Свердловский областной суд во вторник приговорил к 8 годам колонии и штрафу бывшего судью Арбитражного суда Олега Гаврюшина по делу о взятке в размере 14 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По версии следствия, в 2018 году Гаврюшин намеревался получить вознаграждение за вынесение судебного решения в пользу истца по рассматриваемому им делу об обжаловании решения налогового органа. В качестве посредника судья привлек своего сына, который возле здания Арбитражного суда в Екатеринбурге уже после оглашения положительного для истца решения получил 14 миллионов рублей, считает следствие.
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Во время передачи денег посредник был задержан сотрудниками регионального УФСБ, впоследствии он был приговорен к 7,5 годам колонии строгого режима, поясняли ранее в СК РФ.
"Восемь лет строгого режима со штрафом в размере 14 миллионов рублей", – сказала собеседница агентства.
В ведомстве СУСК уточняли, что уголовное дело в отношении Гаврюшина по части 3 статьи 30 (Покушение на преступление) и части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере) было возбуждено только в июне 2019 года в связи с необходимостью соблюдения длительной процедуры получения разрешения Высшей квалификационной коллегии судей РФ на возбуждение уголовного дела в отношении судьи федерального арбитражного суда.
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Следственный комитет РФЕкатеринбургПроисшествия
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