Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику

"Средства инвестиционные, которые государство вкладывает в это направление, требуют кратного, повторюсь, кратного увеличения. Мы сегодня задумываемся об одной-двух серийных фабриках в России. В Китае их свыше 30", - сказал он на проходящей в Москве конференции "Электроника в России: будущее отрасли".