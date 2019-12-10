Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России.
"Средства инвестиционные, которые государство вкладывает в это направление, требуют кратного, повторюсь, кратного увеличения. Мы сегодня задумываемся об одной-двух серийных фабриках в России. В Китае их свыше 30", - сказал он на проходящей в Москве конференции "Электроника в России: будущее отрасли".
По его словам, в ближайшие пять лет в России может появиться около пяти новых фабрик.
При этом, по приведенным вице-премьером данным, четыре ведущих производителя в мире изготавливают 90% мировой микроэлектронной продукции.