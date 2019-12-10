РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T12:33+0300
https://ria.ru/20191210/1562197524.html
В Раде прокомментировали поведение Зеленского на саммите в Париже
https://cdn24.img.ria.ru/images/156219/63/1562196374_0:202:2923:1846_1036x0_80_0_0_b5137092b99a1c387b1018001a3ea47f.jpg
РИА Новости

В Раде прокомментировали поведение Зеленского на саммите в Париже

10:04 10.12.2019 (обновлено: 12:33 10.12.2019)
65261
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на "нормандском" саммите в Париже прислушался к обществу, а его выступление будто бы экс-президент Петр Порошенко написал, считает депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность", бывший глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник. Перед саммитом в Киеве украинская оппозиция провела на площади Независимости акцию под лозунгом "Красные линии для Зе". Позднее возле офиса президента Украины началась акция "Дозор на Банковой", которая продолжалась больше суток. На ней оппозиционеры и националисты призывали Зеленского "не сдавать национальные интересы" на встрече "нормандской четверки".
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Вчера, 09:53
"Другая природная биомеханика". Зеленский о манере переговоров Путина
"Искренне и сердечно поздравляю гражданское общество, которое в очередной раз показало свое превосходство над многочисленным, но аморфным обществом массовым: Зеленский нас всех услышал и хорошо понял. К большинству красных линий на этой встрече "нормандской четверки" он даже не подошел, а выступление будто бы Порошенко написал", - написал Арьев на своей странице в Facebook во вторник.
При этом он считает, что есть два момента, к которым остаются вопросы и которые выглядят в определенной степени тревожными. "Первый - в каком виде окажется формула Штайнмайера, указанная в коммюнике встречи? Расшифровки пока нет, а в деталях сами знаете кого можно найти. Второй - что именно будет предложено Зеленским в проект закона об особом статусе? Будем следить и в дальнейшем контролировать действия власти", - добавил Арьев.
Встреча лидеров нормандской четверки
Вчера, 06:17
Саммит в Париже: "Договорились продолжать договариваться"
13102107654
Обсудить 3
"Нормандский" саммит в ПарижеВладимир АриевПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийПарламентская ассамблея Совета ЕвропыПарижУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
"Другая биомеханика": Зеленский оценил переговоры с Путиным
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Мэр Москвы Юрий Лужков
Названа причина смерти Лужкова
Олимпийские кольца и символ Олимпиады 1980 года в Москве у здания Олимпийского Комитета России
Стало ясно, как Россия может победить WADA
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским
LIVE: Пресс-конференция Министра спорта РФ Павла Колобкова по итогам заседания WADA
Глава Минспорта о решении исполкома WADA. Прямая трансляция
Объект газотранспортной системы Украины
Обречен на банкротство: "Нафтогаз" подготовил "Газпрому" ловушку
Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи глав государств-участников Нормандского формата в Елисейском дворце
Макрон одернул российских журналистов, обращавшихся к Зеленскому
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Путин попросил Зеленского повернуться для совместного фото
Зеленский оконфузился на встрече "нормандской четверки"
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины не исключил "газовой войны" с Россией
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Помощник Лужкова рассказал подробности смерти экс-политика
Участники акции Нет капитуляции! на площади Независимости в Киеве
"Избегать Путина". Как Украина проводила Зеленского на саммит в Париж
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Кадыров заявил, что Лужков был настоящим другом Чечни
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место среди самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
Лента новостейМолния