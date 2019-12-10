В Раде прокомментировали поведение Зеленского на саммите в Париже

КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на "нормандском" саммите в Париже прислушался к обществу, а его выступление будто бы экс-президент Петр Порошенко написал, считает депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность", бывший глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник. Перед саммитом в Киеве украинская оппозиция провела на площади Независимости акцию под лозунгом "Красные линии для Зе". Позднее возле офиса президента Украины началась акция "Дозор на Банковой", которая продолжалась больше суток. На ней оппозиционеры и националисты призывали Зеленского "не сдавать национальные интересы" на встрече "нормандской четверки".
"Искренне и сердечно поздравляю гражданское общество, которое в очередной раз показало свое превосходство над многочисленным, но аморфным обществом массовым: Зеленский нас всех услышал и хорошо понял. К большинству красных линий на этой встрече "нормандской четверки" он даже не подошел, а выступление будто бы Порошенко написал", - написал Арьев на своей странице в Facebook во вторник.
При этом он считает, что есть два момента, к которым остаются вопросы и которые выглядят в определенной степени тревожными. "Первый - в каком виде окажется формула Штайнмайера, указанная в коммюнике встречи? Расшифровки пока нет, а в деталях сами знаете кого можно найти. Второй - что именно будет предложено Зеленским в проект закона об особом статусе? Будем следить и в дальнейшем контролировать действия власти", - добавил Арьев.