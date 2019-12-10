В Раде прокомментировали поведение Зеленского на саммите в Париже

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник. Перед саммитом в Киеве украинская оппозиция провела на площади Независимости акцию под лозунгом "Красные линии для Зе". Позднее возле офиса президента Украины началась акция "Дозор на Банковой", которая продолжалась больше суток. На ней оппозиционеры и националисты призывали Зеленского "не сдавать национальные интересы" на встрече "нормандской четверки".

При этом он считает, что есть два момента, к которым остаются вопросы и которые выглядят в определенной степени тревожными. "Первый - в каком виде окажется формула Штайнмайера, указанная в коммюнике встречи? Расшифровки пока нет, а в деталях сами знаете кого можно найти. Второй - что именно будет предложено Зеленским в проект закона об особом статусе? Будем следить и в дальнейшем контролировать действия власти", - добавил Арьев.