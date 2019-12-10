В самолете умершего в США рэпера Juice WRLD нашли марихуану

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Представители Представители ФБР обнаружили 70 фунтов (31,7 килограмма) марихуаны на борту частного самолета американского рэпера Juice WRLD (настоящее имя - Джаред Хиггинс), скончавшегося в воскресенье на 22 году жизни, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников портала, марихуана находилась в герметичных пакетах, уложенных в чемоданы. Кроме того, на борту самолета, на котором рэпер прибыл в Чикаго, была найдена бутылка сиропа от кашля, содержащего кодеин.

Как сообщили источники в правоохранительных органах, во время полета пилот сообщил властям, что у двух человек из окружения рэпера есть оружие. После посадки власти провели обыск самолета и задержали этих людей, но впоследствии отпустили. У них было изъято три единицы оружия.

По данным источников портала, незадолго до прибытия в Чикаго Juice WRLD мог принять несколько таблеток обезболивающего Percocet, чтобы, предположительно, спрятать их от властей. Как отмечает интернет-издание, ранее у рэпера уже были проблемы с употреблением этих таблеток. Источники портала отмечают, что у Juice WRLD могла случиться передозировка.