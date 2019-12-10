Вице-премьер Борисов рассказал, кто развалил микроэлектронику в России

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Вице-премьер Юрий Борисов назвал приватизацию предприятий микроэлектроники причиной развала производства.
На конференции "Электроника в России: будущее отрасли" Борисов рассказал, что СССР в 1970-1980-х занимал второе место в мире по производству микроэлектроники и даже в начале 1990-х поставлял простейшую электронику в Китай.
"С 90-х годов фактически начался закат того, что было наработано в Советском Союзе. Я думаю, что (причина этого. — Прим. ред.) — бездумная приватизация в первую очередь, когда активы оказались в частных руках. Сегодня глупо говорить, что в России существует серийное микроэлектронное производство. Мы даже отсутствуем в статистике мировой", — отметил он.
Борисов объяснил, что частники не смогли выдержать темп, не вкладывали средства в развитие производства, государство же не занималось этим вопросом, не обеспечивало заказ. Ситуация начала меняться только после совещания в апреле 2018 года, когда решили возродить производство.
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"Государством выделены деньги на достройку фабрик. Это дает надежду на то, что у нас появятся подконтрольные государству микроэлектронные производства. <...> Средства инвестиционные, которые государство вкладывает в это направление, требуют кратного, повторюсь, кратного увеличения. Мы задумываемся об одной-двух серийных фабриках в России. В Китае их свыше 30", — добавил он.
По мнению заместителя председателя правительства, развитие микроэлектронной промышленности затягивается в том числе из-за бюрократии в Минфине, Минэкономразвития и ВЭБе.