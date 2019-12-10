Вице-премьер Борисов рассказал, кто развалил микроэлектронику в России

"С 90-х годов фактически начался закат того, что было наработано в Советском Союзе. Я думаю, что (причина этого. — Прим. ред.) — бездумная приватизация в первую очередь, когда активы оказались в частных руках. Сегодня глупо говорить, что в России существует серийное микроэлектронное производство. Мы даже отсутствуем в статистике мировой", — отметил он.