Власти рассказали о состоянии найденного в ижевской квартире ребенка

"После поручения главы установили, что одна из жительниц Ижевска долго не выходила на связь с больницей, куда была записана на прием. Таким образом, была обнаружена эта ситуация. Сейчас мальчик в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Связь с родственниками ребенка поддерживаем, за ним есть хороший уход", - сказал Семенов.

Ранее власти региона сообщили, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире скончалась его мать. СМИ сообщали, что ребенок после гибели матери пытался шумом привлечь соседей, он открыл кран, чтобы попить воды, но упал с инвалидной коляски и погиб от переохлаждения. Кроме того, сообщалось, что жилье было затоплено водой, но этого никто из соседей не заметил, так как квартира расположена на первом этаже, и вода лилась в подвал. Следствие возбудило дело о халатности и сообщило, что тело 51-летней женщины пролежало в квартире около недели, а мальчика - сутки.