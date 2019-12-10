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Власти рассказали о состоянии найденного в ижевской квартире ребенка
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РИА Новости

Власти рассказали о состоянии найденного в ижевской квартире ребенка

10:00 10.12.2019 (обновлено: 10:40 10.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
УФА, 10 дек - РИА Новости. Жизни и здоровью двухлетнего малыша, который провел пять дней в квартире с погибшей матерью в Ижевске, ничего не угрожает, он в больнице, за ним хорошо ухаживают, заявил журналистам председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов после смертей жительницы Можги и ее 13-летнего сына-инвалида, тела которых обнаружили в квартире, поручил соцслужбам проверить жилища одиноких женщин с детьми. В первый же день проверки социальные работники обнаружили в квартире в Ижевске тело женщины, погибшей от пневмонии пять дней назад, и ее двухлетнего сына - его успели спасти.
"После поручения главы установили, что одна из жительниц Ижевска долго не выходила на связь с больницей, куда была записана на прием. Таким образом, была обнаружена эта ситуация. Сейчас мальчик в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Связь с родственниками ребенка поддерживаем, за ним есть хороший уход", - сказал Семенов.
Ранее власти региона сообщили, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире скончалась его мать. СМИ сообщали, что ребенок после гибели матери пытался шумом привлечь соседей, он открыл кран, чтобы попить воды, но упал с инвалидной коляски и погиб от переохлаждения. Кроме того, сообщалось, что жилье было затоплено водой, но этого никто из соседей не заметил, так как квартира расположена на первом этаже, и вода лилась в подвал. Следствие возбудило дело о халатности и сообщило, что тело 51-летней женщины пролежало в квартире около недели, а мальчика - сутки.
Айгуль Фазыйлова
15 ноября, 12:49
Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына
1264585
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Александр БречаловУфаМожгаИжевскПроисшествия
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