Украинец пытался тайком пробраться в Крым в поисках лучшей жизни

"Задержан мужчина 1980 г.р., который, двигаясь перебежками вдоль залива Сиваш, пытался пересечь российскую границу в обход пункта пропуска "Перекоп", - говорится в сообщении.
Мужчина следовал с приграничной Херсонской области Украины. При себе, по данным ведомства, он имел рюкзак с вещами первой необходимости, а также копии документов, удостоверяющих личность гражданина Украины.
"Дополнительная проверка позволила сотрудникам установить, что 39-летний мужчина имеет богатое уголовное прошлое", - подчеркнули в управлении.
В ходе опроса задержанный сообщил, что до недавнего времени отбывал срок в исправительной колонии в Винницкой области (Украина). На территорию РФ следовал "в поисках лучшей жизни", однако, не имея на руках действительных документов, решил осознанно пойти на нарушение установленного порядка следования через госграницу.
Мужчина привлечен к ответственности за нарушение правил пересечения госграницы.