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Украинец пытался тайком пробраться в Крым в поисках лучшей жизни
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РИА Новости

Украинец пытался тайком пробраться в Крым в поисках лучшей жизни

09:59 10.12.2019
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоГраница России и Украины
Граница России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Граница России и Украины. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Гражданин Украины задержан при попытке проникнуть в Крым в обход пунктов пропуска, сообщает пресс-служба крымского погрануправление ФСБ РФ.
"Задержан мужчина 1980 г.р., который, двигаясь перебежками вдоль залива Сиваш, пытался пересечь российскую границу в обход пункта пропуска "Перекоп", - говорится в сообщении.
Граница России и Украины
3 октября, 12:08
"В поисках лучших условий жизни". Украинец пытался незаконно попасть в Крым
Мужчина следовал с приграничной Херсонской области Украины. При себе, по данным ведомства, он имел рюкзак с вещами первой необходимости, а также копии документов, удостоверяющих личность гражданина Украины.
"Дополнительная проверка позволила сотрудникам установить, что 39-летний мужчина имеет богатое уголовное прошлое", - подчеркнули в управлении.
В ходе опроса задержанный сообщил, что до недавнего времени отбывал срок в исправительной колонии в Винницкой области (Украина). На территорию РФ следовал "в поисках лучшей жизни", однако, не имея на руках действительных документов, решил осознанно пойти на нарушение установленного порядка следования через госграницу.
Мужчина привлечен к ответственности за нарушение правил пересечения госграницы.
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