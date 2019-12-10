Украинец пытался тайком пробраться в Крым в поисках лучшей жизни

Мужчина следовал с приграничной Херсонской области Украины. При себе, по данным ведомства, он имел рюкзак с вещами первой необходимости, а также копии документов, удостоверяющих личность гражданина Украины.

В ходе опроса задержанный сообщил, что до недавнего времени отбывал срок в исправительной колонии в Винницкой области (Украина). На территорию РФ следовал "в поисках лучшей жизни", однако, не имея на руках действительных документов, решил осознанно пойти на нарушение установленного порядка следования через госграницу.