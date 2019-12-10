Эксперт объяснил, кого затронет прекращение работы WhatsApp

По словам руководителя Content Review, речь идет о версиях Android и iOS, использование которых сегодня "крайне несущественно". "Android 2.3 вышла почти девять лет назад, и на сегодняшний день на ней работает около 0,2% устройств, большая часть из которых — не абонентские смартфоны. Что же касается iOS 8, то это версия-"погодка" iPhone 4, также много лет назад снятого с производства и продаж", — сказал Половников.