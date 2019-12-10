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Эксперт объяснил, кого затронет прекращение работы WhatsApp
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РИА Новости

Эксперт объяснил, кого затронет прекращение работы WhatsApp

09:56 10.12.2019 (обновлено: 13:03 10.12.2019)
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© Depositphotos / inkytapeЛоготипы мессенджеров на экране смартфона
Логотипы мессенджеров на экране смартфона
© Depositphotos / inkytape
Логотипы мессенджеров на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Прекращение работы мессенджера WhatsApp на устройствах со старыми операционными системами затронет незначительное количество пользователей, заявил РИА Новости руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников.
Ранее СМИ обратили внимание, что WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года, а с февраля прекратит поддержку Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно. Пользователи устройств с такими ОС не смогут создавать новые аккаунты в мессенджере и проверять уже существующие учетные записи. Разработчики приложения сообщают, что команда намерена сосредоточить свои усилия на мобильных платформах, которые использует подавляющее большинство людей.
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По словам руководителя Content Review, речь идет о версиях Android и iOS, использование которых сегодня "крайне несущественно". "Android 2.3 вышла почти девять лет назад, и на сегодняшний день на ней работает около 0,2% устройств, большая часть из которых — не абонентские смартфоны. Что же касается iOS 8, то это версия-"погодка" iPhone 4, также много лет назад снятого с производства и продаж", — сказал Половников.
"Разумеется, некоторое количество пользователей с такими смартфонами имеется даже в России, но всерьез говорить о том, что пострадает хоть сколько-нибудь значимое количество пользователей, нельзя", — заверил он.
По его словам, причина отказа Facebook от поддержки мессенджером WhatsApp старых операционных систем обусловлена бизнес-причинами. "Поддержка каждой из версий ОС стоит весьма внушительных денег, и когда практический смысл исчезает, то и поддержка заканчивается", — пояснил эксперт.
Кроме того, добавил он, в мессенджере могут появляться функции, которые попросту невозможно реализовать в старых версиях Android и iOS.
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WhatsApp Inc.Apple iPhoneGoogle AndroidApple iOSРоссияТехнологии
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