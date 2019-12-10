Встреча Владимира Путина с членами СПЧ. Прямая трансляция
Владимир Путин принимает участие в ежегодном заседании Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). На повестке дня — поддержка россиян за рубежом, защита прав несовершеннолетних, совершенствование судебной системы.
Владимир Путин принимает участие в ежегодном заседании Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). На повестке дня — поддержка россиян за рубежом, защита прав несовершеннолетних, совершенствование судебной системы.
Встреча проходит спустя два месяца после смены руководства СПЧ: в октябре пост председателя совета занял бывший секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.
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