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Встреча Владимира Путина с членами СПЧ. Прямая трансляция
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РИА Новости
Встреча Владимира Путина с членами СПЧ. Прямая трансляция
Владимир Путин принимает участие в ежегодном заседании Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). На повестке дня — поддержка россиян за рубежом, защита прав несовершеннолетних, совершенствование судебной системы.
2019-12-10T15:50+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=81740730&type=mp4
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PT1S

Встреча Владимира Путина с членами СПЧ. Прямая трансляция

15:50 10.12.2019 (обновлено: 20:13 10.12.2019)
2480
Владимир Путин принимает участие в ежегодном заседании Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). На повестке дня — поддержка россиян за рубежом, защита прав несовершеннолетних, совершенствование судебной системы.
Встреча проходит спустя два месяца после смены руководства СПЧ: в октябре пост председателя совета занял бывший секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.
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Валерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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