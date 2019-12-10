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Словарь Уэбстера назвал слово года
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РИА Новости

Словарь Уэбстера назвал слово года

09:46 10.12.2019
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© Depositphotos / AndrejadСловарь
Словарь
© Depositphotos / Andrejad
Словарь. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Американский словарь английского языка Merriam-Webster, более известный как словарь Уэбстера, назвал слово they (они) словом 2019 года.
"Наше слово года 2019 - they (они)", - заявил специальный редактор словаря Питер Соколовски, видеозапись его выступления размещена на сайте словаря.
По его словам, это следствие изменения в том, как используется слово.
"Английскому не хватает нейтрального к полу местоимения единственного числа, соответствующего словам "все", "кто-то", "кто угодно"... Не так давно they также используется в отношении к одному человеку, чья гендерная принадлежность небинарна", - добавил он.
В 2018 году по версии словаря Уэбстера словом года стало justice, которое может означать "справедливость", "правосудие", "юстиция", "судья" и другое.
Чат бот
9 ноября, 02:00
Филолог назвала слова года в России
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СШАВ мире
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