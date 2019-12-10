Словарь Уэбстера назвал слово года

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Американский словарь английского языка Merriam-Webster, более известный как словарь Уэбстера, назвал слово they (они) словом 2019 года.

"Наше слово года 2019 - they (они)", - заявил специальный редактор словаря Питер Соколовски, видеозапись его выступления размещена на сайте словаря.

По его словам, это следствие изменения в том, как используется слово.

"Английскому не хватает нейтрального к полу местоимения единственного числа, соответствующего словам "все", "кто-то", "кто угодно"... Не так давно they также используется в отношении к одному человеку, чья гендерная принадлежность небинарна", - добавил он.