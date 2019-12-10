В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Сети появились фотографии последствий атаки на автомобиль боевиков в Сирии.
Another drone strike by US in N. #Aleppo countryside. Car on Azaz-Afrin road destroyed. No one survived. pic.twitter.com/GqR5ZJts5k— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) December 7, 2019
Как пишет портал The Drive, удар мог быть нанесен секретной американской ракетой AGM-114R9X. Это модифицированная версия AGM-144 Hellfire "Адское пламя" с новым механизмом действия: цель поражается не взрывчаткой, а лезвиями, которые раскрываются при подлете к ней.
Судя по фотографиям, "ракета-клинок" пробила крышу машины. По данным ресурса, удар наносился с беспилотника.
The Drive отмечает, что такое оружие уже применялось в районе города Африн в Алеппо. В результате той атаки погибли три человека.
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