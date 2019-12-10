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2019-12-10T12:56+0300
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В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты
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РИА Новости

В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты

09:41 10.12.2019 (обновлено: 12:56 10.12.2019)
131379
© Фото опубликовано на странице "QalaatAlMudiq" в TwitterВ сети появилось фото последствий удара секретной американской ракеты
В сети появилось фото последствий удара секретной американской ракеты
© Фото опубликовано на странице "QalaatAlMudiq" в Twitter
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Сети появились фотографии последствий атаки на автомобиль боевиков в Сирии.
Как пишет портал The Drive, удар мог быть нанесен секретной американской ракетой AGM-114R9X. Это модифицированная версия AGM-144 Hellfire "Адское пламя" с новым механизмом действия: цель поражается не взрывчаткой, а лезвиями, которые раскрываются при подлете к ней.
Судя по фотографиям, "ракета-клинок" пробила крышу машины. По данным ресурса, удар наносился с беспилотника.
The Drive отмечает, что такое оружие уже применялось в районе города Африн в Алеппо. В результате той атаки погибли три человека.
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Война в СирииСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
А вам надо что бы машину разнесло в клочья, и попутно в округе разметало ни в чём не повинных людей? Тогда бы это было эффектно по российски?.... Точечный удар, кто надо- на небесах, рядом люди живы здоровы ни какой взрывной волны. Вообще то здорово придумано
10 декабря, 15:00
Ватсон Го
432212145
Пудовая гиря и то больше повреждений нанесла бы:)))
10 декабря, 09:45
zastan76
886002011
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