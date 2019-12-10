Эксперт считает, что важен сам факт диалога Путина и Зеленского

"То, что ведутся переговоры между Россией и Украиной – это хорошо при любом формате. Потому что, учитывая тот уровень эскалации и конфликт, который был, то само по себе ведение переговоров – оно позитивно. То что Зеленский хочет быть дипломатом, это тоже хорошо, потому что Порошенко в этом отношении не был дипломатом. В данном случае, мне кажется, если будут такие переговоры, формулировать можно как угодно – и "ничья", и кто–то там побеждает. В целом сам по себе диалог – это позитивно", - сказал РИА Новости Федоров.