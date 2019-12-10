Эксперт считает, что важен сам факт диалога Путина и Зеленского

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Можно давать разные оценки двухсторонней встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, важен сам факт диалога, считает президент центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник. На его полях состоялась первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского. Президент Украины оценил переговоры с Путиным, отметив, что "пока ничья". В целом он охарактеризовал переговоры с российским лидером как сложные, при этом отметил, что их встреча длилась дольше отведенного времени.
"То, что ведутся переговоры между Россией и Украиной – это хорошо при любом формате. Потому что, учитывая тот уровень эскалации и конфликт, который был, то само по себе ведение переговоров – оно позитивно. То что Зеленский хочет быть дипломатом, это тоже хорошо, потому что Порошенко в этом отношении не был дипломатом. В данном случае, мне кажется, если будут такие переговоры, формулировать можно как угодно – и "ничья", и кто–то там побеждает. В целом сам по себе диалог – это позитивно", - сказал РИА Новости Федоров.
"Мы не знаем, что было на переговорах, это Зеленский сказал. Чья позиция сильнее – судя по всему, мы не узнаем. Мне кажется, что Зеленский таким заявлениями сохраняет лицо", - считает он.
Характеризуя саммит в целом, эксперт отметил, что никаких прорывных моментов там не произошло.
"Это формально мероприятие, никак не облегчающее участь Донбасса мероприятие, которое через четыре месяца, я думаю, продлится и может по такой же формуле пройти…Мы видим, что обстрелы не прекращаются, гибнут люди, поэтому мне кажется, ничего примечательного в формате не было", - сказал он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.