Сенатор объяснила, почему "нормандская четверка" не обсуждала Крым

"Переговоры были сложными, и сделаны маленькие шаги, которые свидетельствуют о легком потеплении отношений между Россией и Украиной, главное, что называется, "не спугнуть". У России есть неизменные позиции: Крым и Севастополь – часть Российской Федерации. Поэтому в переговорах о минских соглашениях не нужно было добавлять вопрос, который не может быть решен иначе, чем сейчас. Мне кажется, что для всех участников переговоров это было очевидно ", - сказала РИА Новости Алтабаева.