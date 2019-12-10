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Сенатор объяснила, почему "нормандская четверка" не обсуждала Крым
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РИА Новости

Сенатор объяснила, почему "нормандская четверка" не обсуждала Крым

09:35 10.12.2019 (обновлено: 16:28 10.12.2019)
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© РИА Новости / Макс ВетровЕкатерина Алтабаева
Екатерина Алтабаева
© РИА Новости / Макс Ветров
Екатерина Алтабаева. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Вопрос принадлежности Крыма и Севастополя не мог обсуждаться в ходе встречи лидеров стран "нормандской четверки" в Париже из-за очевидности того, что он решен окончательно, и для того, чтобы не "спугнуть" легкое потепление отношений между Россией и Украиной, считает сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Вопрос Крыма не обсуждался в ходе "нормандской встречи" в Париже, сообщила ранее пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель. Кроме того, вопрос Крыма не поднимался и на итоговой пресс-конференции "четверки".
"Переговоры были сложными, и сделаны маленькие шаги, которые свидетельствуют о легком потеплении отношений между Россией и Украиной, главное, что называется, "не спугнуть". У России есть неизменные позиции: Крым и Севастополь – часть Российской Федерации. Поэтому в переговорах о минских соглашениях не нужно было добавлять вопрос, который не может быть решен иначе, чем сейчас. Мне кажется, что для всех участников переговоров это было очевидно ", - сказала РИА Новости Алтабаева.
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Она отметила, что эта позиция на переговорах касается в том числе лидеров западных стран.
"Безусловное уважение позиции российской стороны и учет этой позиции определяет здравый смысл в ходе переговорного процесса", - добавила сенатор.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Встреча лидеров нормандской четверки
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Саммит в Париже: "Договорились продолжать договариваться"
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"Нормандский" саммит в ПарижеЮлия МендельЕкатерина АлтабаеваВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКрымСевастопольООНПарижВ мире
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