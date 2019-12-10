В WhatsApp решили проблему быстрой разрядки аккумулятора смартфонов

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Разработчики Разработчики WhatsApp в версии 2.19.352 решили проблему некорректной работы мессенджера, приводящей к слишком быстрому расходу заряда батареи мобильных устройств на базе Android. Об этом сообщает портал TechRadar.

В ноябре пользователи смартфонов Google Pixel, Samsung и OnePlus жаловались на то, что мессенджер , работая в фоновом режиме, "съедал" до 30 процентов заряда аккумулятора.

Отмечается, что в будущем в приложении появится "темная тема", которая поможет Android-смартфонам тратить еще меньше энергии.

Ранее стало известно, что с 1 февраля WhatsApp станет недоступен на гаджетах с устаревшими операционными системами — Android 2.3.7 и iOS 8. По этой причине разработчики советуют использовать устройства на операционных системах Android 4.0.3 и iOS 9 или их более поздних версиях.