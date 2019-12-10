В WhatsApp решили проблему быстрой разрядки аккумулятора смартфонов

В ноябре пользователи смартфонов Google Pixel, Samsung и OnePlus жаловались на то, что мессенджер, работая в фоновом режиме, "съедал" до 30 процентов заряда аккумулятора.
9 декабря, 04:44В WhatsApp появилась функция напоминаний
Отмечается, что в будущем в приложении появится "темная тема", которая поможет Android-смартфонам тратить еще меньше энергии.
Ранее стало известно, что с 1 февраля WhatsApp станет недоступен на гаджетах с устаревшими операционными системами — Android 2.3.7 и iOS 8. По этой причине разработчики советуют использовать устройства на операционных системах Android 4.0.3 и iOS 9 или их более поздних версиях.
17 сентября, 15:50СМИ рассказали об уязвимости в WhatsApp
Приложение WhatsApp — один из самых популярных в мире программ для обмена сообщениями. По данным на февраль прошлого года, мессенджером пользовались более полутора миллиардов человек.