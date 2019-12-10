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В WhatsApp решили проблему быстрой разрядки аккумулятора смартфонов
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РИА Новости

В WhatsApp решили проблему быстрой разрядки аккумулятора смартфонов

09:30 10.12.2019 (обновлено: 11:50 10.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Разработчики WhatsApp в версии 2.19.352 решили проблему некорректной работы мессенджера, приводящей к слишком быстрому расходу заряда батареи мобильных устройств на базе Android. Об этом сообщает портал TechRadar.
В ноябре пользователи смартфонов Google Pixel, Samsung и OnePlus жаловались на то, что мессенджер, работая в фоновом режиме, "съедал" до 30 процентов заряда аккумулятора.
Мессенджер WhatsApp
9 декабря, 04:44
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Отмечается, что в будущем в приложении появится "темная тема", которая поможет Android-смартфонам тратить еще меньше энергии.
Ранее стало известно, что с 1 февраля WhatsApp станет недоступен на гаджетах с устаревшими операционными системами — Android 2.3.7 и iOS 8. По этой причине разработчики советуют использовать устройства на операционных системах Android 4.0.3 и iOS 9 или их более поздних версиях.
Логотип мессенджера WhatsApp
17 сентября, 15:50
СМИ рассказали об уязвимости в WhatsApp
Приложение WhatsApp — один из самых популярных в мире программ для обмена сообщениями. По данным на февраль прошлого года, мессенджером пользовались более полутора миллиардов человек.
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