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СП: получатели субсидий на Юге России не оправдали вложенных средств
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РИА Новости

СП: получатели субсидий на Юге России не оправдали вложенных средств

09:30 10.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Крупнейшие получатели бюджетных субсидий в Южном федеральном округе не оправдали ожиданий властей: господдержка сельхозпроизводителей так и не помогла предприятиям справиться с убытками, сообщила Счетная палата РФ по итогам проверки использования средств, направленных на развитие растениеводства и животноводства в Южном федеральном округе в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года.
"Господдержка не всегда обеспечивает положительные финансовые результаты деятельности сельхозорганизаций. Так, по итогам 2018 года ряд крупнейших организаций-получателей субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, а это почти 1 миллиард рублей либо не завершили инвестпроекты, либо не вышли на безубыточный уровень деятельности", - заявил аудитор Михаил Мень, чьи слова приводит ведомство.
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Одна из проблем, на которую Счетная палата обратила внимание в ходе проверки в Ростовской области, - высокая концентрация субсидий у ограниченного количества получателей господдержки. "В 2017-2018 годах 60-100% помощи получали от одной до трех организаций", - говорится в сообщении.
Аудиторы приводят в пример одно из крупнейших птицеводческих предприятий в области, которое получило поддержку на сумму около 400 миллионов рублей, однако в отношении него была начата процедура банкротства. Аудиторы не называют эту компанию, указывая только, что речь идет о крупнейшем производителе - в объемах птицеводческой продукции региона доля этой организации составила более 40%.
"В связи с этим можно говорить о снижении ожидаемого эффекта господдержки на развитие животноводства области в целом. Как следствие, по итогам 2018 года показатель госпрограммы Ростовской области "индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий" не был достигнут и составил 95,5%", - отметил Мень.
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Михаил МеньСчетная палата РФЮжный ФОЭкономика
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