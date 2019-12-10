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Эксперт оценил сложность исполнения соглашений "нормандского" саммита
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РИА Новости

Эксперт оценил сложность исполнения соглашений "нормандского" саммита

09:22 10.12.2019 (обновлено: 09:46 10.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прощаются после встречи в "Нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прощаются после встречи в Нормандском формате
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Саммит "нормандской четверки" прошел успешно, но выполнение достигнутых договоренностей на Украине может быть осложнено, сигналом к этому является приезд в Париж главы МВД Украины Арсена Авакова, а также отсутствие договоренности об отводе войск по всей линии фронта, считает политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник.
Встреча лидеров нормандской четверки
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"Саммит, если оценивать его отдельно, как отдельное событие по содержанию, - он прошел успешно... Но итоги саммита - это одно, а выполнение этих итогов на Украине - это совершенно другое", - сказал Зудин РИА Новости.
Он обратил внимание на то, что в ходе переговоров не удалось договориться об отводе вооруженных сил по всей линии фронта. По его словам, это мог быть "самый надежный ключ к урегулированию".
"И, как мне кажется, здесь недаром рядом с (президентом Украины Владимиром) Зеленским... находился один из представителей украинской партии войны (глава МВД Украины Арсен) Аваков. И я думаю, что вот эта сложная ситуация, в которой находится Зеленский на Украине, она может быть симптомом, сигналом, показателем того, что имплементация соглашений будет осложнена", - заключил эксперт.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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"Нормандский" саммит в ПарижеАлексей ЗудинУкраинаВ мире
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