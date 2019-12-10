Роскачество назвало лучший оливковый майонез

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Эксперты Роскачества проверили 18 торговых марок оливкового майонеза.
Продукты оценивали по 31 критерию. По итогам исследования майонез всех представленных марок признали безопасным: ни в одном из образцов не было токсичных веществ, пестицидов и патогенных организмов.
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Количество трансжиров в проверенной продукции также соответствовало рекомендациям ВОЗ и техрегламентам Таможенного союза. Их предельное содержание — два процента, тогда как в проверенных образцах трансжиров содержалось не более 0,1%.
Между тем претензии экспертов связаны с маркировкой товаров. Так, на упаковках четырех марок указана недостоверная информация о массовой доле жира и/или массы нетто. А в одном из образцов обнаружили сорбиновую кислоту: этот консервант разрешен к применению, но производитель не заявил о нем в составе продукта.
По итогам проверки "Знак качества" присудили майонезу восьми марок: "Ряба", "Слобода", "Московский провансаль", "Сдобри", "Скит", "Миладора", "ЕЖК", Mr. Ricco.