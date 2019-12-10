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Роскачество назвало лучший оливковый майонез
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РИА Новости

Роскачество назвало лучший оливковый майонез

09:09 10.12.2019 (обновлено: 11:42 10.12.2019)
48419
© Fotolia / Africa StudioПриготовление пиццы с майонезом
Приготовление пиццы с майонезом
© Fotolia / Africa Studio
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Эксперты Роскачества проверили 18 торговых марок оливкового майонеза.
Продукты оценивали по 31 критерию. По итогам исследования майонез всех представленных марок признали безопасным: ни в одном из образцов не было токсичных веществ, пестицидов и патогенных организмов.
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Количество трансжиров в проверенной продукции также соответствовало рекомендациям ВОЗ и техрегламентам Таможенного союза. Их предельное содержание — два процента, тогда как в проверенных образцах трансжиров содержалось не более 0,1%.
Между тем претензии экспертов связаны с маркировкой товаров. Так, на упаковках четырех марок указана недостоверная информация о массовой доле жира и/или массы нетто. А в одном из образцов обнаружили сорбиновую кислоту: этот консервант разрешен к применению, но производитель не заявил о нем в составе продукта.
По итогам проверки "Знак качества" присудили майонезу восьми марок: "Ряба", "Слобода", "Московский провансаль", "Сдобри", "Скит", "Миладора", "ЕЖК", Mr. Ricco.
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РоскачествоТаможенный союзВОЗРоссияОбщество
Популярные комментарии
Сдобри по мне так яд чистый, вкус уксуса в основе. Структура махеева один порошок, даже крошки этого порошка не удосужаться измельчить. Миладору брать принципиально не буду так на вкус весь их товар противен, ощущается маргарин и не тающий жир. Слобода, ряба и рико абсолютно безвкусные. Единственный из перечисленных хороший маз это московский провансаль, т.к. рецепт в сохране со времён СССР. Семейные секреты ещё забыли вписать, такая же помойка.
10 декабря, 10:18
invisibleworld
34240013
Опа....а Махеева нет. Сам уже давно Слободу оливковую покупаю. Пока устраивает.
10 декабря, 09:28
Александр В
3620001
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