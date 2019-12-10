Роскачество назвало лучший оливковый майонез

Продукты оценивали по 31 критерию. По итогам исследования майонез всех представленных марок признали безопасным: ни в одном из образцов не было токсичных веществ, пестицидов и патогенных организмов.

Между тем претензии экспертов связаны с маркировкой товаров. Так, на упаковках четырех марок указана недостоверная информация о массовой доле жира и/или массы нетто. А в одном из образцов обнаружили сорбиновую кислоту: этот консервант разрешен к применению, но производитель не заявил о нем в составе продукта.