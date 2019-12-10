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Эксперт: Зеленский не готов отказаться от ревизии минских соглашений
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РИА Новости

Эксперт: Зеленский не готов отказаться от ревизии минских соглашений

09:08 10.12.2019 (обновлено: 09:38 10.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пока не готов отказаться от ревизии минских соглашений, это будет затруднять процесс урегулирования в Донбассе, сказал РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин, комментируя итоги "нормандского" саммита.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник.
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"Результаты саммита для меня были ожидаемы, я еще несколько дней назад говорил, что для продвижения вперед участникам нужно не ставить перед собой эпохальные задачи, а сосредоточиться на тех направлениях продвижения к миру, по которым есть определенный консенсус. То есть, "обмен всех на всех" и разведение сил по всей линии противостояния. Так оно и получилось. Все остальные вопросы являются дискуссионными и требуют дальнейшего обсуждения", - сказал Жарихин.
Главный вопрос - реализация "формулы Штайнмайера" - пока остается нерешенным, отметил эксперт.
"Я сохраняю определенный пессимизм, потому что вижу, что пока президент Украины не готов все-таки отказаться от тех позиций, которые противоречат минским соглашениям и взяты из арсенала старой власти. А значит пока что продвижение по главному направлению закрыто", - считает политолог.
При этом Жарихин считает встречу успешной, так как Зеленский ехал с желанием, чтобы представители ЕС поддержали его стремление провести ревизию минских соглашений в пользу Украины. А этого не случилось, подчеркнул эксперт.
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Перспективы развития ситуации пока туманны, отметил собеседник агентства.
"Те движения, которые предполагается сделать – без решения политических вопросов, изложенных в минских соглашениях, могут привести к тому, что может произойти не решение проблемы Донбасса, а ее замораживание. Эту опасность надо избежать, но она есть, если украинская сторона будет продолжать стоять на тех позициях ревизии минских соглашений", - резюмировал политолог.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Встреча лидеров нормандской четверки
Вчера, 06:17
Саммит в Париже: "Договорились продолжать договариваться"
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Минские соглашения"Нормандский" саммит в ПарижеВладимир ЖарихинВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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