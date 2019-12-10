Эксперт: Зеленский не готов отказаться от ревизии минских соглашений

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский пока не готов отказаться от ревизии минских соглашений, это будет затруднять процесс урегулирования в Донбассе, сказал РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин, комментируя итоги "нормандского" саммита

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник.

"Результаты саммита для меня были ожидаемы, я еще несколько дней назад говорил, что для продвижения вперед участникам нужно не ставить перед собой эпохальные задачи, а сосредоточиться на тех направлениях продвижения к миру, по которым есть определенный консенсус. То есть, "обмен всех на всех" и разведение сил по всей линии противостояния. Так оно и получилось. Все остальные вопросы являются дискуссионными и требуют дальнейшего обсуждения", - сказал Жарихин.

Главный вопрос - реализация "формулы Штайнмайера" - пока остается нерешенным, отметил эксперт.

"Я сохраняю определенный пессимизм, потому что вижу, что пока президент Украины не готов все-таки отказаться от тех позиций, которые противоречат минским соглашениям и взяты из арсенала старой власти. А значит пока что продвижение по главному направлению закрыто", - считает политолог.

При этом Жарихин считает встречу успешной, так как Зеленский ехал с желанием, чтобы представители ЕС поддержали его стремление провести ревизию минских соглашений в пользу Украины. А этого не случилось, подчеркнул эксперт.

Перспективы развития ситуации пока туманны, отметил собеседник агентства.

"Те движения, которые предполагается сделать – без решения политических вопросов, изложенных в минских соглашениях, могут привести к тому, что может произойти не решение проблемы Донбасса, а ее замораживание. Эту опасность надо избежать, но она есть, если украинская сторона будет продолжать стоять на тех позициях ревизии минских соглашений", - резюмировал политолог.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.