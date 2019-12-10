В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух девушек летом 2018 года в Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух девушек летом 2018 года в Екатеринбурге , сообщил РИА Новости адвокат семей погибших Дмитрий Ушаков.

По данным следствия, две девушки с огнестрельными ранениями были обнаружены на склоне горы Уктус в уральской столице утром 26 августа 2018 года. Одна из них была мертва, вторую с травмой головы увезли в больницу, где она скончалась через несколько дней. Как уточнили в ведомстве, преступление было совершено поздним вечером 25 августа.

"Да, задержали. Что-то больше станет ясно, когда будет мера пресечения", – сказал собеседник агентства.

В региональном управлении СК РФ и областном главке МВД пока от комментариев по делу отказываются, не подтверждая и не опровергая информацию о задержании мужчины.

В октябре 2019 года матери погибших пожаловались на волокиту следственных органов при расследовании уголовного дела об убийстве их дочерей, после чего председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил в течение месяца разобраться в ситуации с убийством. Свердловская полиция объявила вознаграждение в размере 1 миллиона рублей за информацию, которая поможет установить личность подозреваемого.