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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек
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РИА Новости

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек

08:53 10.12.2019 (обновлено: 16:21 10.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух девушек летом 2018 года в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости адвокат семей погибших Дмитрий Ушаков.
По данным следствия, две девушки с огнестрельными ранениями были обнаружены на склоне горы Уктус в уральской столице утром 26 августа 2018 года. Одна из них была мертва, вторую с травмой головы увезли в больницу, где она скончалась через несколько дней. Как уточнили в ведомстве, преступление было совершено поздним вечером 25 августа.
"Да, задержали. Что-то больше станет ясно, когда будет мера пресечения", – сказал собеседник агентства.
В региональном управлении СК РФ и областном главке МВД пока от комментариев по делу отказываются, не подтверждая и не опровергая информацию о задержании мужчины.
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Следственный комитет РФЕкатеринбургПроисшествия
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