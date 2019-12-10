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Хабаровский край в 2019 году перевыполнил план по утилизации мусора
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РИА Новости

Хабаровский край в 2019 году перевыполнил план по утилизации мусора

08:42 10.12.2019
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевМусоросортировочный завод
Мусоросортировочный завод
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Мусоросортировочный завод. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 10 дек - РИА Новости. Хабаровский край в рамках мусорной реформы за счет ввода новых мощностей в этом году перевыполнил планы по обработке и утилизации мусора в рамках мусорной реформы, сообщил на пресс-конференции во вторник министр ЖКХ региона Дарий Тюрин.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник заявил, что некоторые регионы не смогут с 1 января 2020 года запустить в работу новую систему по переработке и обращению с твердыми бытовыми отходами, среди них и Хабаровский край.
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Ранее Тюрин пояснил, что регион попал в список отстающих только потому, что в большинстве территорий края не состоялись конкурсы по выбору регоператора из-за отсутствия желающих. Выбрали его только в Комсомольске-на-Амуре.
"К 2024 году в Хабаровском крае должно сортироваться 60% мусора, из них 36% уходить на утилизацию. Это показатель нацпроекта "Экология" для Хабаровского края. В соответствии с проектом, мы должны в 2019 году направить на обработку 14%, и на утилизацию 7%, остальное на свалку. По факту по обработке мы выходим на 16%, по утилизации на 9%. За счет того, что в 2019 году введены в эксплуатацию несколько объектов по обработке отходов", - сказал Тюрин.
Так, по его словам, в этом году в Хабаровске, Хабаровском районе и Комсомольске созданы мощности по переработке отходов, которые вместе могут обработать 122 тысячи тонн мусора в год. Кроме того, более 10 компаний занимаются вторичной переработкой отходов после сортировки.
Он отметил, что суть мусорной реформы - формирование замкнутого цикла обращения с отходами от сбора до утилизации или вторичной переработки и захоронения остатков.
В 2019 году мусорная реформа в РФ вошла в активную фазу. Регионы должны были разработать и перейти на новые системы обращения отходами к концу года, был введен институт региональных операторов. Однако масштабная перестройка системы обращения с отходами столкнулась со множеством проблем, начиная от определения тарифов на вывоз и заканчивая созданием новых предприятий по переработке. Цель новой системы - уменьшение захоронения мусора и увеличения до 60% доли, которая идет на переработку.
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