Хабаровский край в 2019 году перевыполнил план по утилизации мусора

ХАБАРОВСК, 10 дек - РИА Новости. Хабаровский край в рамках мусорной реформы за счет ввода новых мощностей в этом году перевыполнил планы по обработке и утилизации мусора в рамках мусорной реформы, сообщил на пресс-конференции во вторник министр ЖКХ региона Дарий Тюрин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник заявил, что некоторые регионы не смогут с 1 января 2020 года запустить в работу новую систему по переработке и обращению с твердыми бытовыми отходами, среди них и Хабаровский край.

Ранее Тюрин пояснил, что регион попал в список отстающих только потому, что в большинстве территорий края не состоялись конкурсы по выбору регоператора из-за отсутствия желающих. Выбрали его только в Комсомольске-на-Амуре.

"К 2024 году в Хабаровском крае должно сортироваться 60% мусора, из них 36% уходить на утилизацию. Это показатель нацпроекта "Экология" для Хабаровского края. В соответствии с проектом, мы должны в 2019 году направить на обработку 14%, и на утилизацию 7%, остальное на свалку. По факту по обработке мы выходим на 16%, по утилизации на 9%. За счет того, что в 2019 году введены в эксплуатацию несколько объектов по обработке отходов", - сказал Тюрин.

Так, по его словам, в этом году в Хабаровске, Хабаровском районе и Комсомольске созданы мощности по переработке отходов, которые вместе могут обработать 122 тысячи тонн мусора в год. Кроме того, более 10 компаний занимаются вторичной переработкой отходов после сортировки.

Он отметил, что суть мусорной реформы - формирование замкнутого цикла обращения с отходами от сбора до утилизации или вторичной переработки и захоронения остатков.