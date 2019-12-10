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Под Пермью водитель задавил двух пешеходов и погиб сам
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РИА Новости

Под Пермью водитель задавил двух пешеходов и погиб сам

08:33 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
УФА, 10 дек – РИА Новости. Легковой автомобиль наехал на пешеходов в Пермском крае, погибли трое, включая водителя, еще одна женщина пострадала, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла в понедельник в 22.20 (20.20 мск) в Нытвенском районе на 421 километре федеральной трассы М7 "Волга".
"Мужчина 32 лет за рулем автомобиля "Лада Веста" допустил наезд на двух пешеходов 42 и 45 лет. В результате ДТП водитель автомобиля и оба пешехода получили смертельные травмы. Кроме этого, пострадал пассажир транспортного средства, 32-летняя женщина, ей назначено амбулаторное лечение", - сообщает пермская полиция.
Ведомство отмечает, что пешеходы в момент аварии в темноте стояли на обочине проезжей части без светоотражающих элементов и предметов на одежде. По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Инспектор ГИБДД
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