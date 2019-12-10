Москвичи смогут платить за резидентное парковочное разрешение частями

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Жители Жители Москвы смогут оплатить резидентное парковочное разрешение на три года частями после обновления сервиса "Мои платежи" на портале mos.ru, сообщается на сайте мэра Москвы

Резидентное парковочное разрешение позволяет москвичам бесплатно оставлять машину на платной городской парковке в районе проживания с 20.00 до 08.00. Для бесплатного пользования парковкой в своем районе круглосуточно, жителям нужно вносить три тысячи рублей за год действия парковочного разрешения, шесть тысяч - за два и девять тысяч - за три года.

"Благодаря обновлению сервиса "Мои платежи" на портале mos.ru горожанам стала доступна опция частичной онлайн-оплаты счетов. Резиденты, получившие парковочное разрешение на три года, могут выплачивать сумму (девять тысяч рублей) частями", - сообщили в Департаменте информационных технологий Москвы.

Уточняется, что в первый год действия парковочного разрешения пользователь должен внести единовременный платеж в размере трех тысяч рублей, а в последующие годы оставшуюся сумму может выплатить в рассрочку по удобному графику.