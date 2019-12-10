В Хабаровском крае создадут своего оператора по вывозу мусора

ХАБАРОВСК, 10 дек - РИА Новости. Хабаровский край , где в этом году не смогли выбрать регионального оператора по вывозу мусора в рамках мусорной реформы из-за отсутствия претендентов, в первом квартале 2020 года создаст краевую компанию, которой передаст функции по вывозу мусора в отдалённых территориях, сообщил на пресс-конференции во вторник министр ЖКХ региона Дарий Тюрин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник заявил, что некоторые регионы не смогут с 1 января 2020 года запустить в работу новую систему по переработке и обращению с твердыми бытовыми отходами, среди них и Хабаровский край.

Тюрин пояснил, что регион попал в список отстающих только потому, что не был выбран региональный оператор. Для проведения конкурса Хабаровский край разделили на 19 зон с учетом удобства доставки мусора на свалки, однако почти все конкурсы признаны несостоявшимися из-за отсутствия желающих в них участвовать. Им невыгодно возить мусор из-за расходов на его перевозку.

"Губернатором принято решение по созданию краевой структуры на тех территориях, где операторам экономически невыгодно вывозить мусор на лицензированные свалки. Это будет сделано в первом квартале 2020 года. В рамках закона это возможно сделать, и есть четкая позиция, определяющая алгоритм действий в случае отсутствия выбора через конкурс регоператора", - сказал Тюрин.

По его словам, по некоторым территориям конкурс проводили неоднократно, со второго раза удалось выбрать только оператора в Комсомольске-на-Амуре и пяти ближайших поселках.

Он не исключил, что в крае в следующем году все-таки удастся выбрать еще 3-4 операторов через конкурс, если будут узаконены несколько исторически сложившихся свалок.