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В Хабаровском крае создадут своего оператора по вывозу мусора
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РИА Новости

В Хабаровском крае создадут своего оператора по вывозу мусора

08:27 10.12.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВывоз отходов с контейнерной площадки на мусоросортировочный комплекс
Вывоз отходов с контейнерной площадки на мусоросортировочный комплекс
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Вывоз отходов с контейнерной площадки на мусоросортировочный комплекс . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 10 дек - РИА Новости. Хабаровский край, где в этом году не смогли выбрать регионального оператора по вывозу мусора в рамках мусорной реформы из-за отсутствия претендентов, в первом квартале 2020 года создаст краевую компанию, которой передаст функции по вывозу мусора в отдалённых территориях, сообщил на пресс-конференции во вторник министр ЖКХ региона Дарий Тюрин.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник заявил, что некоторые регионы не смогут с 1 января 2020 года запустить в работу новую систему по переработке и обращению с твердыми бытовыми отходами, среди них и Хабаровский край.
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Тюрин пояснил, что регион попал в список отстающих только потому, что не был выбран региональный оператор. Для проведения конкурса Хабаровский край разделили на 19 зон с учетом удобства доставки мусора на свалки, однако почти все конкурсы признаны несостоявшимися из-за отсутствия желающих в них участвовать. Им невыгодно возить мусор из-за расходов на его перевозку.
"Губернатором принято решение по созданию краевой структуры на тех территориях, где операторам экономически невыгодно вывозить мусор на лицензированные свалки. Это будет сделано в первом квартале 2020 года. В рамках закона это возможно сделать, и есть четкая позиция, определяющая алгоритм действий в случае отсутствия выбора через конкурс регоператора", - сказал Тюрин.
По его словам, по некоторым территориям конкурс проводили неоднократно, со второго раза удалось выбрать только оператора в Комсомольске-на-Амуре и пяти ближайших поселках.
Он не исключил, что в крае в следующем году все-таки удастся выбрать еще 3-4 операторов через конкурс, если будут узаконены несколько исторически сложившихся свалок.
"Краевые власти ведут работу с министерством природных ресурсов РФ, чтобы до 2023 года узаконить несколько исторически сложившихся свалок. Но требования достаточно жесткие. Считаем, что 4 территории наиболее подходят для этого, документы в Минприроды рассматриваются. Это Комсомольск, где выбран регоператор, Эльбан, Амурск и Ильинка под Хабаровском", - пояснил Тюрин.
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Дмитрий МедведевМинистерство природных ресурсов и экологии РФХабаровский крайОбщество
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