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Власти Чили начали поиски потерпевшего крушение самолета
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РИА Новости

Власти Чили начали поиски потерпевшего крушение самолета

08:16 10.12.2019
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© Flickr / US Air ForceВоенно-транспортный самолет С-130 Hercules
Военно-транспортный самолет С-130 Hercules
© Flickr / US Air Force
Военно-транспортный самолет С-130 Hercules. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек - РИА Новости. Власти Чили подключили к поиску самолёта, потерпевшего крушение на пути к Антарктиде, другие воздушные суда и корабли, помощь готов оказать Уругвай, сообщает радио BiobioChile со ссылкой на генерала Эдуардо Москейру.
Связь с чилийским военно-транспортным самолетом C130 Hercules была потеряна в 18.13 (0.13 мск), на борту находились 38 человек. ВВС Чили сообщили, что признали пропавший самолёт С130 потерпевшим крушение и продолжают поиски борта и выживших.
"В данный момент у нас в небе три самолёта... Будут направлены ещё два F16... С нами связался Уругвай и заявил, что предоставит нам все возможности воздушной поддержки, которую мы рассчитываем получить, рано утром", - сказал Москейра.
Также в распоряжении ВВС есть четыре корабля, один из них находится непосредственно в нужном секторе.
На месте падения американского военно-транспортного самолета C-130 Геркулес в штате Джорджия. 2 мая 2018
3 мая 2018, 02:14
В США не менее пяти человек погибли при крушении военного самолетаС-130 Hercules из авиаподразделения Национальной гвардии Пуэрто-Рико упал на шоссе в штате Джорджия вскоре после взлета.
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Крушение С-130 ВВС ЧилиУругвайЧилиВ мире
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