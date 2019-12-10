Власти Чили начали поиски потерпевшего крушение самолета

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек - РИА Новости. Власти Чили подключили к поиску самолёта, потерпевшего крушение на пути к Антарктиде, другие воздушные суда и корабли, помощь готов оказать Уругвай, сообщает радио BiobioChile со ссылкой на генерала Эдуардо Москейру.
Связь с чилийским военно-транспортным самолетом C130 Hercules была потеряна в 18.13 (0.13 мск), на борту находились 38 человек. ВВС Чили сообщили, что признали пропавший самолёт С130 потерпевшим крушение и продолжают поиски борта и выживших.
"В данный момент у нас в небе три самолёта... Будут направлены ещё два F16... С нами связался Уругвай и заявил, что предоставит нам все возможности воздушной поддержки, которую мы рассчитываем получить, рано утром", - сказал Москейра.
Также в распоряжении ВВС есть четыре корабля, один из них находится непосредственно в нужном секторе.