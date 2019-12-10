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В Москве во вторник ожидаются облачная туманная погода и дожди
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РИА Новости

В Москве во вторник ожидаются облачная туманная погода и дожди

08:11 10.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковМосква
Москва
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Облачная погода с возможным образованием очагов тумана , местами небольшая морось и дожди ожидают москвичей во вторник, температура воздуха в столице - до пяти градусов тепла , рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода облачная, пройдут небольшие осадки в виде мороси и слабых дождей, местами возможно образование очагов тумана. Плюс 3- плюс 5 в центре мегаполиса, и ноль - плюс 5 в Подмосковье", - сказал Леус.
Метеоролог также добавил, что ветер юго-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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