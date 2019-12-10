В Нур-Султан на 14-й раунд переговоров по Сирии прибыли все делегации

АЛМА-АТА, 10 дек – РИА Новости. Все делегации, участвующие в стартующем во вторник 14-м раунде переговоров по Все делегации, участвующие в стартующем во вторник 14-м раунде переговоров по Сирии в "астанинском" формате, прибыли в Нур-Султан , сообщил журналистам официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Все делегации прибыли", - сказал он.

Представитель МИД добавил, что "в ближайшее время начнут двусторонние и трехсторонние консультации, прорабатываются места проведения".

Он также уточнил, что делегацию Иордании, которая выступает наблюдателем на переговорах, возглавит посол этой страны в Казахстане.

По информации МИД Казахстана, делегация сирийской оппозиции на переговорах в Нур-Султане состоит из 12 человек, ее возглавляет Ахмад аль-Тома.

Очередной раунд переговоров по Сирии в "астанинском" формате пройдёт в Нур-Султане во вторник и среду.

Планируется участие делегаций стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей примут участие высокие представители Иордании, Ливана и Ирака, а также делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря по Сирии Гейра Педерсена.