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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-10T08:18+0300
https://ria.ru/20191210/1562194217.html
В Нур-Султан на 14-й раунд переговоров по Сирии прибыли все делегации
https://cdn21.img.ria.ru/images/155957/74/1559577457_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_e8c781884b3a67c75b3077e4cdf331f2.jpg
РИА Новости

В Нур-Султан на 14-й раунд переговоров по Сирии прибыли все делегации

08:00 10.12.2019 (обновлено: 08:18 10.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПроспект Туран в Нур-Султане
Проспект Туран в Нур-Султане
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Проспект Туран в Нур-Султане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 10 дек – РИА Новости. Все делегации, участвующие в стартующем во вторник 14-м раунде переговоров по Сирии в "астанинском" формате, прибыли в Нур-Султан, сообщил журналистам официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
"Все делегации прибыли", - сказал он.
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Представитель МИД добавил, что "в ближайшее время начнут двусторонние и трехсторонние консультации, прорабатываются места проведения".
Он также уточнил, что делегацию Иордании, которая выступает наблюдателем на переговорах, возглавит посол этой страны в Казахстане.
По информации МИД Казахстана, делегация сирийской оппозиции на переговорах в Нур-Султане состоит из 12 человек, ее возглавляет Ахмад аль-Тома.
 Очередной раунд переговоров по Сирии в "астанинском" формате пройдёт в Нур-Султане во вторник и среду.
Планируется участие делегаций стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей примут участие высокие представители Иордании, Ливана и Ирака, а также делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря по Сирии Гейра Педерсена.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Участники переговоров в астанинском формате по Сирии. 26 апреля 2019
Вчера, 03:39
Переговоры по Сирии в астанинском формате
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Война в СирииНур-СултанГейр ПедерсенМИД КазахстанаСирияВ мире
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