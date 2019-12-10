В Красноярском крае сняли режим ЧС, введенный после прорыва дамб

КРАСНОЯРСК, 10 дек - РИА Новости. Режим ЧС регионального уровня, введенный в октябре после прорыва дамб золотодобывающей артели на юге Красноярского края, снят, сообщил во вторник на заседании регионального правительства заместитель регионального главка МЧС Вадим Сизых.
"Предлагается отменить режим ЧС на территории края", - сказал Сизых.
15 ноября, 13:42СК завел дело после загрязнения реки в Сибири из-за прорыва дамб
Глава краевого кабмина Юрий Лапшин уточнил, что режим при этом режим ЧС остается на территории муниципального образования.
Предложение представителя МЧС было поддержано кабинетом министров региона.
Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели "Сисим" произошло 19 октября на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Пострадавшими признаны 23 человека. Погибли 17 человек, трое пропали без вести. В Щетинкинском сельсовете был введен режим ЧС.