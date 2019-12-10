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Конгресс США хочет запретить покупку РСМД наземного базирования
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РИА Новости

Конгресс США хочет запретить покупку РСМД наземного базирования

07:14 10.12.2019 (обновлено: 09:24 10.12.2019)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Капитолия США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Согласованный конгрессом оборонный бюджет США на 2020 год запрещает покупку и развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, следует из документа.
Ранее стало известно, что комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. Он предполагает выделение 738 миллиардов долларов. Прежний бюджет на 2019 год составлял 716 миллиардов долларов. Далее документ должен поступить на подпись президенту США.
В тексте документа отмечается, что конгресс "запрещает покупку и размещение новых ракет средней и меньшей дальности наземного базирования", а также требует "анализ альтернатив этим новым ракетам".
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Вчера, 07:01
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