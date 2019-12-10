Конгресс США хочет запретить покупку РСМД наземного базирования

Ранее стало известно, что комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. Он предполагает выделение 738 миллиардов долларов. Прежний бюджет на 2019 год составлял 716 миллиардов долларов. Далее документ должен поступить на подпись президенту США.