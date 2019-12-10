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В КНДР назвали Трампа "сумасбродным стариком"
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РИА Новости

В КНДР назвали Трампа "сумасбродным стариком"

07:13 10.12.2019 (обновлено: 07:41 10.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
СЕУЛ, 10 дек – РИА Новости. Недавние высказывания президента США Дональда Трампа о КНДР вызывают разочарование и показывают, что он "отчаявшийся, сумасбродный старик", заявил председатель северокорейского Комитета за мир в АТР Ким Ён Чхоль.
Трамп ранее написал в Twitter, что лидер КНДР Ким Чен Ын "слишком умен" и может "потерять все", если будет действовать враждебно, поэтому он "не захочет аннулировать свои особые отношения с президентом Соединенных Штатов или вмешиваться в президентские выборы в США в ноябре". Также до этого 7 декабря Трамп заявил журналистам, что у него "прекрасные отношения" с северокорейским лидером, но при этом признал, что есть "определенная враждебность" со стороны КНДР.

"Нам больше нечего терять. Даже если США пригрозят отнять у нас что-то еще, они не смогут отнять наше существование, нашу силу, наш гнев в их сторону… Трамп заявил, что удивится, если мы что-то сделаем. Конечно же, он удивится. Мы делаем это, чтобы он был поражен, разумеется, если он не удивится, это будет крайним разочарованием", - заявил Ким Ён Чхоль, которого цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Ён Чхоль также добавил, что слова Трампа это "угроза", и такое поведение вызывает "разочарование". "Поступая так, он каждый раз ясно показывает, что он всего лишь потерявший терпение старик. По его словам видно, что он безумно обеспокоен. Из-за того, что он такой несерьезный и отчаявшийся старик, может снова наступить время, когда его нельзя будет не называть "сумасбродным старикашкой", - заявил Ким Ён Чхоль. Он отметил, что если Трамп продолжит такое поведение, "мнение председателя Ким Чен Ына о нем может измениться".
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