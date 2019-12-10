РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T07:09+0300
https://ria.ru/20191210/1562193588.html
Житель Башкирии производил в гараже собственный вид стероидов
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

Житель Башкирии производил в гараже собственный вид стероидов

07:09 10.12.2019
5489
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ вместе с коллегами из Башкирии пресекли работу подпольной лаборатории по производству сильнодействующих веществ и интернет-магазина для их продажи, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Неработающий житель города Ишимбая в арендованном им гараже организовал подпольную лабораторию по изготовлению анаболических стероидов", - сказала Волк.
По ее словам, наладив полный цикл производства, злоумышленник продавал стероиды через почту в различные регионы страны. Покупателей он находил через интернет-мессенджеры.
Сотрудниками полиции подозреваемый задержан. При обыске в гараже у мужчины изъято оборудование и 14 килограммов сильнодействующих веществ. Подозреваемый пояснил, что путем проб и ошибок он выводил необходимую формулу веществ, тестировал их на себе, а при необходимости менял рецепт для улучшения качества.
В настоящее время злоумышленник взят под стражу. Возбуждено уголовное дело.
Запрещенные стероиды под видом кофе из Гонконга
5 октября 2017, 10:34
Москвич заказал из Гонконга запрещенные стероиды под видом кофе
1147046
Обсудить 3
Республика БашкортостанПроисшествия
Рекомендуем
Фото, опубликованное полицией Чехии в связи с расследованием стрельбы в больнице
В Чехии опубликовали фото подозреваемого в нападении на больницу
Здание Капитолия США
Конгресс США хочет запретить покупку РСМД наземного базирования
С-130 ВВС Чили
Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктику
Полицейские у здания больницы в городе Острава
В Чехии шесть человек погибли в результате стрельбы в больнице
В сети появилось фото последствий удара секретной американской ракеты
В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты
Вид на город Паттайя
В Таиланде совершено нападение на туриста
Скриншот видео выступления начальника отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор в Ленинградской области Александры Поздняковой
Чиновница из Ленобласти объяснила мат на встрече с молодежью
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады
Праздник Аксум в Аддис-Абебе
Названы лучшие места для путешествий в 2020 году
СМИ: жители Алтая заметили странную вспышку в небе
СМИ: жители Алтая заметили в небе странную вспышку
Цех розлива на московском заводе шампанских вин
Ученые рассказали о связи между раком и алкоголем
Участник финала чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) во время соревнований в компетенции Электроника
Вице-премьер Борисов рассказал, кто развалил микроэлектронику в России
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Зеленский назвал переговоры с Путиным "ничьей"
Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии
В Новой Зеландии из-за извержения вулкана погиб шестой человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Кадыров заявил, что Лужков был настоящим другом Чечни
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место среди самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
Лента новостейМолния