Житель Башкирии производил в гараже собственный вид стероидов

"Неработающий житель города Ишимбая в арендованном им гараже организовал подпольную лабораторию по изготовлению анаболических стероидов", - сказала Волк.

По ее словам, наладив полный цикл производства, злоумышленник продавал стероиды через почту в различные регионы страны. Покупателей он находил через интернет-мессенджеры.

Сотрудниками полиции подозреваемый задержан. При обыске в гараже у мужчины изъято оборудование и 14 килограммов сильнодействующих веществ. Подозреваемый пояснил, что путем проб и ошибок он выводил необходимую формулу веществ, тестировал их на себе, а при необходимости менял рецепт для улучшения качества.