Житель Башкирии производил в гараже собственный вид стероидов

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ вместе с коллегами из Башкирии пресекли работу подпольной лаборатории по производству сильнодействующих веществ и интернет-магазина для их продажи, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Неработающий житель города Ишимбая в арендованном им гараже организовал подпольную лабораторию по изготовлению анаболических стероидов", - сказала Волк.
По ее словам, наладив полный цикл производства, злоумышленник продавал стероиды через почту в различные регионы страны. Покупателей он находил через интернет-мессенджеры.
Сотрудниками полиции подозреваемый задержан. При обыске в гараже у мужчины изъято оборудование и 14 килограммов сильнодействующих веществ. Подозреваемый пояснил, что путем проб и ошибок он выводил необходимую формулу веществ, тестировал их на себе, а при необходимости менял рецепт для улучшения качества.
В настоящее время злоумышленник взят под стражу. Возбуждено уголовное дело.
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