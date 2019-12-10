Один из пострадавших при стрельбе в Благовещенске требует компенсации

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 дек - РИА Новости. Один из пострадавших при стрельбе в Амурском колледже строительства и ЖКХ намерен взыскать 2 миллиона рублей компенсации, сообщил во вторник РИА Новости адвокат Андрей Иванов, представляющий интересы охранявшей здание компании "Сириус-А".
Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране, до 14 января 2020 года заключены под стражу охранник колледжа и директор частной охранной организации "Сириус-А".
"В рамках уголовного дела, заведенного на Сергея Андрющенко (гендиректора "Сириус-А") и Олега Ермолова (охранника) подан гражданский иск от одного из пострадавших на 2 миллиона рублей. Гражданский иск может рассматриваться только передачи уголовного дела в суд, пока говорить о нем рано", - сказал Иванов.
В ноябре сообщалось, что один из пострадавших при стрельбе в колледже выписан из больницы. 9 декабря минздрав Амурской области сообщил о выписке из Амурской областной детской клинической больницы второго пострадавшего - 17-летнего студента. Третий - 20-летний пострадавший переведен в Амурскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения, его состояние, по данным минздрава, удовлетворительное, динамика положительная.
Во вторник Арбитражный суд Амурской области оштрафовал "Сириус-А" на 100 тысяч рублей по иску прокурора Благовещенска. Частная охранная организация признана виновной по части 4 статьи 14.1 КоАП - осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).