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Конгресс требует уведомления в случае выхода США из СНВ-3 и ДОН
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РИА Новости

Конгресс требует уведомления в случае выхода США из СНВ-3 и ДОН

07:01 10.12.2019
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Согласованный конгрессом США оборонный бюджет на 2020 финансовый год требует от администрации уведомления в случае намерения выйти из Договора о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и Договора по открытому небу (ДОН), следует из текста документа.
Отмечается, что согласованный документ "требует уведомления конгресса" в случае намерения "выйти из договоров СНВ и открытого неба".
Ранее стало известно, что комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. Далее документ должен поступить на подпись президенту США.
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