Конгресс требует уведомления в случае выхода США из СНВ-3 и ДОН

Отмечается, что согласованный документ "требует уведомления конгресса" в случае намерения "выйти из договоров СНВ и открытого неба".

Ранее стало известно, что комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. Далее документ должен поступить на подпись президенту США.