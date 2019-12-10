Конгресс требует уведомления в случае выхода США из СНВ-3 и ДОН

ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Согласованный конгрессом США оборонный бюджет на 2020 финансовый год требует от администрации уведомления в случае намерения выйти из Договора о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и Договора по открытому небу (ДОН), следует из текста документа.
Отмечается, что согласованный документ "требует уведомления конгресса" в случае намерения "выйти из договоров СНВ и открытого неба".
Ранее стало известно, что комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. Далее документ должен поступить на подпись президенту США.