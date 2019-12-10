РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T06:54+0300
https://ria.ru/20191210/1562193271.html
Топливо у пропавшего с радаров чилийского самолета скоро кончится
https://cdn23.img.ria.ru/images/148354/60/1483546036_0:108:2100:1289_1036x0_80_0_0_4786f4b3402890c90025c05871cae2de.jpg
РИА Новости

Топливо у пропавшего с радаров чилийского самолета скоро кончится

06:36 10.12.2019 (обновлено: 06:54 10.12.2019)
1422
© Flickr / US Air ForceВоенно-транспортный самолет С-130 Hercules
Военно-транспортный самолет С-130 Hercules
© Flickr / US Air Force
Военно-транспортный самолет С-130 Hercules. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек - РИА Новости. Топливо у чилийского самолета, направлявшегося в Антарктику и с которым была потеряна связь, закончится очень скоро, сообщает телеканал 24 Horas со ссылкой на генерала ВВС страны Эдуардо Москейру.
По его словам, "0.40 (6.40 мск) - это последняя минута, когда мы можем сказать, что у самолета закончилось топливо и он должен был где-либо приземлиться".
Связь с чилийским военно-транспортным самолетом C130 Hercules была потеряна в 18.13 (0.13 мск), на борту находились 38 человек.
В свою очередь, президент Чили Себастьян Пиньера сообщил, что направляется в командование ВВС страны, расположенное в Сантьяго, чтобы вместе с министром внутренних дел и министром обороны следить за поисками самолета.
Американский военный вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk
6 декабря, 02:01
Вертолет Нацгвардии США Black Hawk пропал с радаров в штате Миннесота
001903
Обсудить 1
ЧилиВ мире
Рекомендуем
С-130 ВВС Чили
Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктику
Здание Капитолия США
Конгресс США хочет запретить покупку РСМД наземного базирования
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Житель Башкирии производил в гараже собственный вид стероидов
Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после нормандского саммита
"Холодно": глава офиса Зеленского увел его от журналистов
С-130 ВВС Чили
Транспортный самолет ВВС Чили пропал с радаров по пути в Антарктику
Праздник Аксум в Аддис-Абебе
Названы лучшие места для путешествий в 2020 году
СМИ: жители Алтая заметили странную вспышку в небе
СМИ: жители Алтая заметили в небе странную вспышку
Строительство газопровода Северный поток-2
В оборонный бюджет США заложили санкции против "Северного потока – 2"
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
Скриншот видео выступления начальника отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор в Ленинградской области Александры Поздняковой
Чиновница из Ленобласти объяснила мат на встрече с молодежью
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа
Встреча Лаврова и Трампа будет закрыта для прессы
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Зеленский назвал переговоры с Путиным "ничьей"
В сети появилось фото последствий удара секретной американской ракеты
В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Кадыров заявил, что Лужков был настоящим другом Чечни
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место среди самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
Лента новостейМолния