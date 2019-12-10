Топливо у пропавшего с радаров чилийского самолета скоро кончится

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек - РИА Новости. Топливо у чилийского самолета, направлявшегося в Топливо у чилийского самолета, направлявшегося в Антарктику и с которым была потеряна связь, закончится очень скоро, сообщает телеканал 24 Horas со ссылкой на генерала ВВС страны Эдуардо Москейру.

По его словам, "0.40 (6.40 мск) - это последняя минута, когда мы можем сказать, что у самолета закончилось топливо и он должен был где-либо приземлиться".

Связь с чилийским военно-транспортным самолетом C130 Hercules была потеряна в 18.13 (0.13 мск), на борту находились 38 человек.