Топливо у пропавшего с радаров чилийского самолета скоро кончится

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек - РИА Новости. Топливо у чилийского самолета, направлявшегося в Антарктику и с которым была потеряна связь, закончится очень скоро, сообщает телеканал 24 Horas со ссылкой на генерала ВВС страны Эдуардо Москейру.
По его словам, "0.40 (6.40 мск) - это последняя минута, когда мы можем сказать, что у самолета закончилось топливо и он должен был где-либо приземлиться".
Связь с чилийским военно-транспортным самолетом C130 Hercules была потеряна в 18.13 (0.13 мск), на борту находились 38 человек.
В свою очередь, президент Чили Себастьян Пиньера сообщил, что направляется в командование ВВС страны, расположенное в Сантьяго, чтобы вместе с министром внутренних дел и министром обороны следить за поисками самолета.