Конгресс обяжет Пентагон отчитываться о мерах по сдерживанию России

ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Согласованный конгрессом США оборонный бюджет на 2020 год обязывает Согласованный конгрессом США оборонный бюджет на 2020 год обязывает Пентагон отчитываться о мерах по сдерживанию РФ и Китая, следует из опубликованного документа.

Ранее стало известно, что комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. По нему еще предстоит голосование. После этого, в случае одобрения, документ поступит на подпись президенту США.

"Стратегия национальной обороны (NDS) признает, что мы находимся в эпоху конкуренции мировых держав с Россией и Китаем. Поскольку наши конкуренты стремятся подорвать международный порядок и получить влияние, закон о национальной обороне на 2020 год включает в себя меры, направленные на поддержание конкурентоспособности Америки в военной сфере и поддержку наших союзников и партнеров", - следует из документа.

В частности, в конгрессе заявили о "новых требованиях к отчетности для министра обороны" США. Они предполагают, в частности, предоставление отчетов по "сдерживанию и поражению стратегических конкурентов". "Пентагон также должен сообщать о мерах по повышению издержек - политических, военных, экономических, бюджетных и технологических – для России и Китая", - говорится в документе.

Оборонный бюджет по-прежнему накладывает запрет на сотрудничество с российскими военными. Кроме того, конгресс США намерен увеличить выделение средств на "европейскую оборонную инициативу", предоставив "дополнительные 734,3 миллиона долларов" на военные расходы по "сдерживанию России".