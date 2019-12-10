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Конгресс обяжет Пентагон отчитываться о мерах по сдерживанию России
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РИА Новости

Конгресс обяжет Пентагон отчитываться о мерах по сдерживанию России

06:21 10.12.2019 (обновлено: 06:46 10.12.2019)
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CC BY 2.0 / La Citta Vita / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / La Citta Vita / Пентагон
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Согласованный конгрессом США оборонный бюджет на 2020 год обязывает Пентагон отчитываться о мерах по сдерживанию РФ и Китая, следует из опубликованного документа.
Ранее стало известно, что комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. По нему еще предстоит голосование. После этого, в случае одобрения, документ поступит на подпись президенту США.
"Стратегия национальной обороны (NDS) признает, что мы находимся в эпоху конкуренции мировых держав с Россией и Китаем. Поскольку наши конкуренты стремятся подорвать международный порядок и получить влияние, закон о национальной обороне на 2020 год включает в себя меры, направленные на поддержание конкурентоспособности Америки в военной сфере и поддержку наших союзников и партнеров", - следует из документа.
В частности, в конгрессе заявили о "новых требованиях к отчетности для министра обороны" США. Они предполагают, в частности, предоставление отчетов по "сдерживанию и поражению стратегических конкурентов". "Пентагон также должен сообщать о мерах по повышению издержек - политических, военных, экономических, бюджетных и технологических – для России и Китая", - говорится в документе.
Оборонный бюджет по-прежнему накладывает запрет на сотрудничество с российскими военными. Кроме того, конгресс США намерен увеличить выделение средств на "европейскую оборонную инициативу", предоставив "дополнительные 734,3 миллиона долларов" на военные расходы по "сдерживанию России".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Саммит лидеров НАТО в Уотфорде, Великобритания
4 декабря, 17:39
Лидеры НАТО договорились наращивать военные бюджеты
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Министерство обороны СШАСШАВ мире
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