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СМИ: КНДР может запустить ракету большой дальности до 25 декабря
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РИА Новости

СМИ: КНДР может запустить ракету большой дальности до 25 декабря

06:06 10.12.2019
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© AP Photo / Ahn Young-joonТелевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР. Архивное фото
СЕУЛ, 10 дек - РИА Новости. КНДР в ходе "крайне важного" испытания на космодроме Сохэ 7 декабря провела две проверки двигателя для предположительно нового вида ракеты и может запустить ее еще до католического Рождества, сообщает южнокорейская газета "Чунан ильбо".
"После огневых испытаний ракетного двигателя "Пэктусан" 18 марта 2017 года КНДР запустила ракету всего спустя четыре дня. В начале этого года Пхеньян отремонтировал ракетный полигон Тончханни (который в Северной Корее называют космодромом Сохэ) и с прошлого месяца демонстрирует признаки подготовки к запуску искусственного спутника. Поэтому КНДР в зависимости от реакции США и Южной Кореи может перейти "к действиям" еще до Рождества, как ранее заявлялось", - заявил изданию высокопоставленный источник в южнокорейском правительстве.
Он также отметил, что к испытаниям ракетных двигателей Пхеньян приступил гораздо раньше, чем ожидалось. И испытания были проведены также через четыре дня после заявления директора американского департамента МИД КНДР Ли Тхэ Сона о том, что "США получат подарок на Рождество в зависимости от своего выбора".
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В свою очередь, источник, связанный с военной разведкой, сообщил газете, что три дня назад Северная Корея провела как минимум два разных огневых испытания.
"Точные данные по длительности испытаний еще предстоит установить в ходе детального анализа, но время точно отличалось, и это может говорить о подготовке к запускам ракет различной дальности. Северная Корея описывала нынешние огневые испытания двигателя как "имеющие крайне важное значение" и "меняющие стратегическое положение". Если эти заявления правдивы, то Пхеньян может продемонстрировать несколько новых ракет разнообразных модификаций", - заявил источник.
Опрошенные газетой местные эксперты также напомнили, что Северная Корея ранее приняла пятилетнюю программу по освоению космоса до 2021 года, но так и не запустила по ней ни одного спутника. Тем не менее, подготовка все это время велась, и в конце прошлого года американская и южнокорейская разведки получили информацию о готовности КНДР запустить разведывательный спутник "Кванмёнсон-5" (по другим данным "Пэкту-1"). Технологии, использующиеся для вывода спутников на орбиту с помощью многоступенчатых ракет, очень схожи с используемыми в военной сфере, поэтому Совбез ООН запрещает КНДР проводить даже мирные космические запуски. Однако последние огневые испытания ракетных двигателей дают основания предполагать, что вслед за запуском космической ракеты-носителя может последовать и испытание межконтинентальной баллистической ракеты.
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Как сообщил РИА Новости дипломатический источник, США уже запросили проведение открытого брифинга СБ ООН по проблеме недавних испытаний КНДР и возможных провокаций со стороны Пхеньяна.
После провала саммита США-КНДР в Ханое КНДР официально взяла на себя обязательство лишь не производить ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, однако это не касается испытаний двигателей, запуска спутников или баллистических ракет средней и малой дальности.
В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что в конце года истекает отведенный США срок, за который Вашингтон должен представить КНДР новые предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. По мнению северокорейского МИД, Пхеньян уже достаточно шел навстречу США.
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Южная КореяКНДРВ мире
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